Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: guai per i Saalfeld

Battaglia in vista in quel del Fürstenhof! E questa volta non si tratterà della solita guerra di potere tra i comproprietari. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore i Saalfeld si troveranno infatti ad affrontare una rivolta dei loro fedeli dipendenti, con conseguenze inimmaginabili… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane ricatta Christoph

Chi pensava che la guerra tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) si sarebbe conclusa con la fine di questa stagione di Tempesta d’amore dovrà ricredersi. Le ostilità tra questi due personaggi continueranno infatti anche nella prossima annata della soap, finendo per coinvolgere l’intero Fürstenhof!

Come vi abbiamo anticipato, nelle prossime puntate tedesche della soap la dark lady finirà in carcere per i propri crimini, ma riuscirà ancora una volta a trovare una via di fuga. Grazie ad una telecamera nascosta, scoprirà infatti che Paul (Sandro Kirtzel) ha sottratto un’ingente somma di denaro all’hotel e che Christoph lo ha coperto.

Il risultato? Forte di tali prove, Ariane ricatterà Saalfeld, costringendolo non solo a farla uscire di prigione ma anche ad assecondare ogni sua decisione al Fürstenhof! Una situazione che finirà per degenerare…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: i dipendenti del Fürstenhof in sciopero

Sarà infatti in queste circostanze che i dipendenti del Fürstenhof chiederanno un aumento degli stipendi, trovando l’appoggio dei Saalfeld… ma non di Ariane! Il risultato? Christoph sarà costretto a schierarsi dalla parte della sua acerrima nemica, facendo così di fatto saltare la mozione.

A quel punto a Werner (Dirk Galuba) sarà chiaro che la Kalenberg sta ricattando Christoph e metterà quest’ultimo sotto pressione fino a che non gli rivelerà la verità sul furto di Paul ed il ricatto di Ariane. Sapere la verità, però, non aiuterà a risolvere la situazione…

La bocciatura degli aumenti di stipendio verrà infatti accolta con sconcerto e rabbia dal personale del Fürstenhof, tanto che tutti i dipendenti – guidati da una coraggiosa Josie Klee (Lena Conzendorf) – decideranno di mettersi in sciopero!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Josie aiuta Paul e i Saalfeld

Il risultato? In qualità di direttore amministrativo dell’hotel, Paul non avrà altra scelta se non usare il pugno di ferro, arrivando a chiudere il salone di bellezza di Shirin (Merve Çakır). Sconvolta, Josie affronterà l’amico, che finirà per confessarle di essere nelle mani di Ariane. Una confessione che si rivelerà essere il punto di svolta!

Dimostrando un inaspettato spirito di iniziativa, Josie farà ai Saalfeld una proposta in grado di risolvere il problema degli stipendi senza però mettere in pericolo Paul e Christoph. E da quel momento la giovane Klee verrà vista con occhi diversi da tutti…

(Puntate 3798-3814, in onda in Germania dal 31 marzo al 26 aprile 2022)