Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: l’arresto di ARIANE

Cosa non farebbe un padre per proteggere i propri figli da una pericolosa criminale? Nel caso di Werner Saalfeld (Dirk Galuba) la risposta è senza dubbio “qualunque cosa”! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore l’anziano albergatore arriverà infatti a compiere un gesto decisamente audace pur di assicurare la perfida Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) alla giustizia, proteggendo Robert (Lorenzo Patané) e Cornelia (Deborah Müller)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Christoph, proposta “shock” a Cornelius

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Werner vuole separare Robert e Ariane

Da quando Ariane metterà gli occhi su Robert, Werner non si darà pace pur di tentare di proteggere quest’ultimo dalla perfida dark lady. E per farlo non ha esitato a ricorrere a mezzi estremi!

Non essendo riuscito a convincere Robert a troncare la relazione con la Kalenberg, l’anziano albergatore arriverà infatti persino ad organizzare un attentato contro il suo stesso figlio per poi incolpare Ariane. Una mossa che finirà per ritorcersi contro di lui…

Come vi abbiamo anticipato, infatti, la verità verrà alla luce e a quel punto Robert non solo si legherà ancora di più alla compagna, ma chiuderà i rapporti con il padre. Nemmeno allora, però, quest’ultimo si arrenderà…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Robert lascia Ariane, che tenta di uccidere Christoph

Quando Robert deciderà di sposare Ariane, Werner tenterà infatti il tutto per tutto pur di aprire gli occhi all’amato figlio prima che sia troppo tardi… e questa volta non fallirà! Appena prima di pronunciare il fatidico “sì”, Robert scoprirà infatti che la donna che stava per sposare è una criminale e annullerà le nozze.

Come se non bastasse, poco dopo Christoph (Dieter Bach) smaschererà l’ennesima bugia della Kalenberg: a differenza di quanto quest’ultima aveva fatto credere a Robert, non è mai stata incinta! A quel punto la dark lady capirà di aver perso per sempre il suo amato e sfogherà la propria rabbia tentando di uccidere Christoph.

E non è finita qui! Non contenta, Ariane penserà infatti bene anche di minacciare Cornelia, facendole capire di essere pronta a tutto pur di evitare che la Holle possa tornare insieme a Robert. Una minaccia che si rivelerà un’arma a doppio taglio…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Werner fa arrestare Ariane

Capendo che Robert e Cornelia saranno sempre in pericolo finché Ariane sarà in circolazione, Werner deciderà infatti di rilasciare alla polizia una falsa dichiarazione contro la Kalenberg, facendo così in modo che la donna venga arrestata.

Ebbene, la dark lady finirà effettivamente in carcere, ma non per questo smetterà di combattere! Per la sua difesa la donna si affiderà infatti a Constanze con Thalheim (Sophia Schiller), sorellastra di Maja (Christina Arends) nonché nuova fidanzata di Paul (Sandro Kirtzel). E alla giovane avvocata basterà poco per capire che Werner ha dichiarato il falso…

A quel punto Christoph proverà a portare la ragazza dalla propria parte, ma lei sarà determinata a fare in modo che Ariane venga scagionata. Ci riuscirà?

(Puntate 3781-3, in onda in Germania dal 3 al 7 marzo 2022)