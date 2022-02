Anticipazioni puntate tedesche Tempesta d’amore: il folle gesto di PAUL

I sensi di colpa possono portare a commettere follie… crimini inclusi! Ne sa qualcosa Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), che nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore finirà per commettere un atto criminale nella speranza di rimediare ad un errore di gioventù… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Paul responsabile della morte di Manuela von Thalheim

Da tempo ormai vi parliamo del clamoroso rientro in scena di Paul Lindbergh, che ricomparirà improvvisamente al Fürstenhof in qualità di nuovo direttore amministrativo dell’hotel nonché protagonista maschile della diciottesima stagione.

Chiuso il breve ma intenso capitolo legato alla sua relazione con Michelle Ostermann (Barbro Viefhaus), l’uomo deciderà inizialmente di non lasciarsi nuovamente coinvolgere in legami affettivi. L’incontro con la bella Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) – cugina di Maja (Christina Arends) e Henning (Matthias Zera) – gli farà però cambiare idea.

Ebbene, proprio quando Paul sembrava aver finalmente ritrovato la serenità al fianco della nuova compagna, una terribile rivelazione lo farà precipitare nella disperazione: il ragazzo scoprirà infatti di essere responsabile della morte dell’adorata cuginetta di Constanze, la piccola Manuela!

Quest’ultima venne infatti investita quando era solo una bambina da un’auto pirata alla cui guida… c’era proprio Paul! Quest’ultimo si era infatti messo per gioco al volante finendo per causare il tragico incidente, di cui aveva poi rimosso ogni ricordo.

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Paul truffa il Fürstenhof

Sconvolto da quanto rammentato, il giovane Lindbergh non avrà il coraggio di rivelare la verità a Constanze, decidendo invece di confidarsi con l’amica Josie (Lena Conzendorf). Nemmeno il sostegno di quest’ultima, però, potrà alleviare i suoi sensi di colpa…

Sarà in questa complessa situazione che il podere dei von Thalheim verrà messo in vendita: una notizia che farà precipitare Constanze nella disperazione! La ragazza sarà infatti pronta a tutto pur di riscattare la casa della sua famiglia… Peccato che ci vogliano ben 200.000 euro!

Ebbene, quando Paul vedrà la fidanzata così disperata, verrà nuovamente sopraffatto dai sensi di colpa per l’incidente di Manuela e deciderà di provare a rimediare aiutando la sua amata a salvare il podere. Ma dove trovare il denaro?

Inutile dire che Lindbergh non disporrà della somma necessaria e così il giovanotto penserà bene di prendere “in prestito” dal Fürstenhof il denaro che era stato accantonato per le riparazioni dell’area benessere. Un gesto che gli costerà caro…

Quando i Saalfeld chiederanno a Paul di anticipare il pagamento per i lavori di manutenzione, infatti, quest’ultimo andrà nel panico. E, come se non bastasse, la sua truffa verrà scoperta da Erik (Sven Waasner)! La carriera del giovane Lindbergh sarà dunque già finita?

(Puntate 3786-9, in onda in Germania dal 14 al 17 marzo 2022)