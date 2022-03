Un passo dal cielo: Daniele Liotti lascia la fiction, non ci sarà nella nuova stagione

Anticipazioni Un passo dal cielo: Francesco Neri (Daniele Liotti) non ci sarà più

Non solo Don Matteo e Che Dio ci aiuti dovranno fare a meno dei loro personaggi principali: anche Un Passo dal cielo, dalla prossima stagione (la settima), dovrà dire addio al suo protagonista. Dopo i rumors dei giorni scorsi, adesso è ufficiale: Daniele Liotti (alias Francesco Neri) uscirà definitivamente di scena.

Leggi anche: Volevo fare la rockstar 2, anticipazioni terza puntata di mercoledì 6 aprile 2022

A confermare la notizia è stata Maria Pia Ammirati (direttrice di Rai Fiction) in un’intervista a Tivù, nella quale ha commentato l’inaspettato colpo di scena facendo intendere che per mantenere vivo l’interesse del pubblico per la lunga serialità c’è bisogno di continui e necessari cambiamenti:

Che Dio ci aiuti e Un passo dal cielo verranno profondamente rinnovati. In entrambi i casi avremo infatti due nuovi protagonisti, che sostituiranno Elena Sofia Ricci e Daniele Liotti. Inoltre, Un passo dal cielo abbraccerà con più decisione la propria vocazione green.

L’addio di Daniele Liotti a Un passo dal cielo

Ma, se per Che Dio ci aiuti si tratta di una prima sostituzione che arriva dopo ben sei stagioni (la Ricci tornerà comunque su Rai 1 con la nuova serie Fiori sopra l’inferno), per la fiction ambientata negli incantevoli scenari delle Dolomiti venete si tratta di un secondo cambio di guardia nell’arco di sei stagioni, perché proprio Liotti nel 2017 fu chiamato come successore di Terence Hill nella quarta annata.

Ancora non è chiaro se arriverà nuovo attore (o attrice) per sostituire Liotti, oppure si darà maggiore rilevanza a un personaggio già presente nella serie; voci insistenti vorrebbero infatti protagonista Giusy Buscemi, la bella Manuela, sorella del Commissario Nappi.

Quel che è certo è che, dopo la tredicesima stagione di Don Matteo che segnerà l’uscita di scena del suo storico protagonista, il pubblico dovrà prepararsi anche alle nuove (settime) stagioni di altri due capisaldi della serialità Rai completamente rinnovate ma soprattutto con nuovi (o quasi) protagonisti.