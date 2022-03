Anticipazioni Un posto al sole: news sul ritorno di Claudia Ruffo (Angela Poggi)

In una recente intervista sul nostro sito, Peppe Zarbo – che a Un posto al sole interpreta da tanti anni Franco Boschi – aveva anticipato che il personaggio di Angela Poggi sarebbe tornata presto nelle storyline della soap partenopea di Rai 3. E così sarà, per la gioia dei fan!

Come sapete, Angela ha lasciato Napoli tempo fa per seguire un progetto di lavoro in Sicilia; la sua assenza, che inizialmente sembrava dovesse essere tutto sommato breve, si è invece protratta più del previsto e in sua assenza è nata una storia che ha visto protagonisti Franco e Katia Cammarota (Stefania De Francesco). Tra questi ultimi c’è stato persino un bacio, ma poi sia Franco che Katia hanno subito fatto marcia indietro…

Un posto al sole spoiler: un post su Instagram conferma il ritorno di Angela

Comunque sia, quando tornerà Angela? Gli aficionados di Upas – da quel che si evince sui social – stanno sentendo molto la mancanza del ruolo interpretato da Claudia Ruffo, ma la bella notizia è che dovranno pazientare ancora per poco!

Un post inserito da Ilenia Lazzarin (Viola) su Instagram rivela infatti che la Ruffo è già sul set ed è quindi tornata a girare. Ciò vuol dire che a breve la rivedremo in video, ma cosa succederà con il rientro di Angela a Napoli? Scoprirà prima o poi il temporaneo avvicinamento che c’è stato tra il suo compagno di vita e la madre di Nunzio (Vladimir Randazzo)?

Ovviamente vi ricordiamo che anche Ilenia Lazzarin – autrice del post su menzionato – sta girando le nuove puntate di Un posto al sole: ancora un po’ di attesa e poi anche Viola sarà nuovamente – e stabilmente – della partita (insieme a tutta la sua famiglia)!