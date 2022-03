Anticipazioni Un posto al sole: Nunzio farà i conti con la differenza di ceto che lo divide da Chiara

A Un posto al sole, come nella vita reale, l’amore non ha età né classi sociali: a dimostrarlo in questo periodo è la coppia formata da Nunzio (Vladimir Randazzo) e Chiara (Alessandra Masi), ritrovatisi dopo tanti anni in cui sono stati separati e che però non hanno affatto affievolito il forte sentimento che li univa.

Il rapporto tra i due ragazzi è stato fin dall’inizio travagliato, soprattutto a causa della differenza di ceto che divide il Cammarota con la figlia di Giancarlo Petrone, la quale – a seguito della tragica morte del padre – ha peraltro acquisito un ingente patrimonio che l’ha resa tra le donne d’affari più ricche della città. Benché appartenenti a contesti differenti, i due innamorati hanno sempre cercato di ignorare (o almeno non sottolineare) quello che li divide, ma ben presto tutto ciò potrebbe diventare sempre più difficile.

Un posto al sole spoiler: il “problema” di Chiara si ripresenta, ma stavolta…

I problemi cominceranno a palesarsi a causa di un evento mondano al quale sarà invitata Chiara, la quale, neanche a dirlo, chiederà al fidanzato di accompagnarla. L’ipotesi di dover prendere parte a un party così esclusivo convincerà Nunzio a procurarsi un abito adatto a un’occasione di tale prestigio, a cui lui non aveva mai partecipato.

Sarà proprio in questo frangente che il giovane – come indicano le anticipazioni – dovrà “fare i conti” con la differenza sociale che esiste tra lui e la compagna (e che magari potrebbe diventare sempre di più un handicap per il prosieguo del loro rapporto).

Ciò avverrà tra l’altro nello stesso gruppo di episodi in cui Chiara, ormai totalmente soffocata dagli impegni lavorativi e dalle trattative societarie imbastite con Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), avrà di nuovo a che fare con cocaina. Occhio però, perché stavolta la sua dipendenza potrebbe non passare inosservata…