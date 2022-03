Anticipazioni Un posto al sole: il litigio tra Ornella e Raffaele porta lui a cercare il conforto di Elvira

Ci siamo, lunedì 14 marzo a Un posto al sole assisteremo ad alcune scene che solo pochi giorni fa sarebbero state impensabili, come avrete già capito dalla foto che apre il post: un momento di vicinanza tra Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) ed Elvira Tomei (Giusi Cataldo), con quest’ultima che si troverà a dover confortare un Raffaele sconsolato in seguito a un litigio avvenuto con Ornella (Marina Giulia Cavalli).

Come avete visto, la decisione di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) di trasferirsi a Barcellona ha prodotto un effetto impensabile: complice il surplus di lavoro ospedaliero della dottoressa Bruni, quest’ultima è apparsa restia a voler convincere il figlio a rimanere a Napoli, cosa che ha fatto imbestialire Raffaele. Eh sì, il portiere è rimasto deluso dal fatto che la consorte non l’abbia sostenuto in una cosa per lui tanto importante.

Un posto al sole spoiler: Raffaele ed Ornella, crisi lunga?

Ed è a questo punto che Elvira si troverà inconsapevolmente ad entrare nella questione. Quello che le anticipazioni indicano è che lunedì la serata prenderà “una piega inaspettata” e che poi, nell’episodio di martedì 15 marzo, Raffaele dovrà gestire i sensi di colpa per la sua “uscita clandestina”.

Ad oggi non sappiamo se quello con Elvira sarà solo un veloce passaggio narrativo funzionale alla trama o qualcosa di più, ma sta di fatto che il momento di difficoltà tra Raffaele ed Ornella sembra destinato ad allungarsi più di quel che si potesse ritenere.

Basti pensare che, tra pochi giorni, persino Viola (Ilenia Lazzarin) – al suo rientro in Upas – interverrà nel tentativo di portare marito e moglie a sciogliere le loro divergenze, ma non è detto che ci riesca. Dunque la crisi coniugale è destinata a continuare…