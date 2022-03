Anticipazioni Un posto al sole: Samuel e Nunzio, l’amicizia si incrina?

Il bello dei social network sta a volte anche nel farci capire quali siano i rapporti personali tra attori che lavorano all’interno di una stessa produzione. Ciò ovviamente vale anche per Un posto al sole, i cui interpreti inseriscono spesso su Instagram delle foto e dei video da cui si evince subito quali sono i colleghi con cui hanno legato maggiormente.

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni 4 marzo: un segreto dietro la proposta di Micaela…

Nel caso di Upas, ultimamente salta particolarmente all’occhio la bella amicizia che si è creata tra Vladimir Randazzo e Samuele Cavallo, gli attori che interpretano rispettivamente i personaggi di Nunzio Cammarota e Samuel Piccirillo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vladimir Randazzo (@vladimir_randazzo)

Un posto al sole spoiler: forte attrito tra Nunzio e Samuel

L’ottimo rapporto tra i due giovani artisti, peraltro, ha finora trovato corrispondenza anche nella finzione: nella narrazione della soap partenopea di Rai 3, stima e comunanza d’intenti hanno caratterizzato fin da subito la conoscenza tra Nunzio e Samuel. Occhio però, perché le cose stanno per cambiare…

Presto infatti la situazione evolverà fino al punto da creare un forte attrito tra i due personaggi, con Samuel che sarà molto infastidito da qualcosa che sta per accadere. Vi anticipiamo che tutto questo succederà per motivi attinenti al lavoro, dunque non perdete le prossime puntate della fiction…