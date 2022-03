Anticipazioni Un posto al sole: news su Raffaele Giordano e Ornella Bruni

I telespettatori di Un posto al sole stanno assistendo negli ultimi giorni all’insolita distanza creatasi nel rapporto tra Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli), una delle coppie più solide e amate dal pubblico della fortunata soap partenopea.

I due coniugi in questo periodo stanno vivendo una crisi piuttosto profonda, causata da alcune incomprensioni e differenze di vedute che li hanno progressivamente allontanati. È un malessere che viene da lontano e che ora trova radici nell’improvvisa decisione di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) di partire alla volta della Spagna. In tutto questo si è pure inserito il “momento particolare” che ha visto protagonisti Raffaele ed Elvira (Giusi Cataldo), l’istrionica madre di Samuel (Samuele Cavallo) avvicinatasi di recente al Giordano senior.

Un posto al sole spoiler: Ornella in difficoltà con Riccardo Crovi

Almeno inizialmente, sembrerà inutile il tentativo di migliorare le cose messo in atto da Viola (Ilenia Lazzarin), la quale, insieme al fratello Patrizio, tenterà di organizzare una cena di riconciliazione per permettere a marito e moglie di ritrovare quell’armonia familiare ormai divenuta un lontano ricordo. In casa Giordano, dunque, seguiteranno a regnare la freddezza e l’indifferenza!

A peggiorare la situazione, inoltre, penseranno le mai risolte problematiche professionali di Ornella, che in ospedale dovrà vedersela con i “soliti” colpi di testa di Riccardo Crovi (Mauro Racanati): quest’ultimo continuerà a contravvenire alle prescrizioni della Bruni, creando caos e dilemmi che non semplificheranno di certo la vita della dottoressa.

Tra l’altro, la nostra Ornella dovrà presto salutare il partente Patrizio, inaugurando contemporaneamente una nuova stagione di incomprensioni con il marito. Come andrà a finire?