Trame Una vita: anticipazioni su ALODIA e IGNACIO

Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita, i telespettatori italiani assisteranno ad un avvicinamento piuttosto “chiacchierato” tra il giovane aspirante medico Ignacio Quiroga (Marco Caceres), il nipote di Bellita del Campo (Maria Gracia), e l’ingenua domestica Alodia Exposito (Abril Montilla). Tra i due scatterà presto il primo bacio, ma la storyline sarà tutt’altro che “felice”. Vediamo insieme perché…

Una Vita, news: Fabiana e Casilda in disaccordo sulle frequentazione tra Ignacio e Alodia

Già sapete che le prime avvisaglie di questa trama si inizieranno ad avvertire nel momento in cui Casilda Escolano (Marita Zafra) si troverà ad assistere ad un piccolo avvicinamento tra Alodia e Ignacio nel vicoletto di calle Acacias.

A quel punto, Casilda si confronterà con Fabiana (Inma Perez Quiros) sulla questione. L’ex domestica non perderà dunque tempo per ammonire Alodia, precisando che nessuno vedrebbe di buon occhio un suo eventuale avvicinamento a Ignacio, perché in fondo tutti i residenti del quartiere lo considerano al pari di un signorino. Tra le altre cose, Fabiana avrà come l’impressione che il Quiroga stia soltanto prendendo in giro Alodia, anche se non riuscirà a dirle fino in fondo ciò che pensa a riguardo…

Tutto questo a quali risvolti porterà? Vi consigliamo di fare attenzione ad un particolare compito che Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) affiderà ad Alodia…

Una Vita, trame: Josè Miguel chiede ad Alodia di spiare Ignacio

Eh sì: nonostante gli sforzi del “nipote acquisito” di sembrare uno studente modello a tutti gli effetti, il marito di Bellita non riuscirà a fidarsi al 100% di Ignacio, tant’è che assumerà l’ormai investigatore privato Mendez (David Garcia Intriago) per spiarlo e scoprire se fa qualcosa di nascosto.

Tuttavia, anche quando Mendez gli dirà che il Quiroga si è comportato bene senza dare nell’occhio, Josè Miguel sospetterà che il ragazzo stia nascondendo qualcosa e inviterà Alodia ad osservarlo e, soprattutto, ad impedirgli di uscire di casa qualora lo volesse. Come facilmente prevedibile, lo studente universitario riuscirà però a rabbonire la Exposito…

Una Vita, spoiler: Ignacio e Alodia, primo bacio

Una sera, Ignacio avrà infatti bisogno di lasciare l’appartamento dei Dominguez, al fine di raggiungere un suo amico, e inviterà Alodia a lasciarlo andare giurandole che può fidarsi di lui.

Dato che la domestica si mostrerà reticente a riguardo, il Quiroga non avrà quindi altra scelta se non quella di sfoggiare il suo lato da seduttore e darà un bacio sulle labbra alla Exposito, che inizialmente sembrerà non essere molto d’accordo con l’iniziativa… salvo poi dargliene un altro ancora più passionale!

Grazie a tale escamotage, Ignacio riuscirà dunque ad uscire di casa. Ma quali saranno le sue vere intenzioni con Alodia?