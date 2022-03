Anticipazioni Una vita: quali sono i piani di Aurelio? Anabel sedotta da lui

Importante svolta in arrivo nelle prossime puntate italiane di Una Vita: al culmine di un piano ben architettato con la sorella Natalia (Astrid Janer), Aurelio Quesada (Carlos de Austria) riuscirà infatti a far cadere Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) tra le sue braccia, dando inizio ad una storyline che terrà banco per diversi mesi nelle vicende della telenovela iberica…

Una Vita, news: Anabel si ribella all’autorità di Marcos

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che tutto partirà nell’istante in cui Natalia confesserà ad Anabel che anche il padre Marcos (Marcial Alvarez) è coinvolto nella morte di Carlos Armijo, il suo fidanzato messicano. Un omicidio, portato avanti anche da Salustiano Quesada, per favorire il successivo matrimonio “d’affari” di Anabel con Aurelio, che poi non è andato in porto poiché la giovane ha deciso di abbandonarlo sull’altare. Una volta che sentirà tali parole, la Bacigalupe sentirà quindi di non potersi più fidare del papà, anche perché aveva sempre considerato soltanto Aurelio come il principale responsabile dell’assassinio.

Da un lato Anabel cercherà quindi di carpire delle informazioni in più a Marcos su quello che è successo davvero qualche anno prima in Messico, dall’altro il Bacigalupe si mostrerà a dir poco nervoso su tutta la questione e farà presente alla figlia di essere disposto a rinchiuderla persino in convento qualora non dovesse smetterla con i suoi “isterismi”. Tali minacce lo porteranno Marcos a rinchiudere Anabel in casa per evitare che possa fuggire, con la stretta guardia della domestica Soledad (Silvia Marty).

Una Vita, spoiler: Anabel sedotta da Aurelio

Tutto questo, quindi, a quali risvolti porterà? In tal senso, possiamo anticiparvi che Marcos non potrà fidarsi di Soledad, nonostante la relazione segreta avviata con lei. L’inserviente si sarà infatti accordata con Aurelio e, di conseguenza, farà da mediatrice tra Aurelio e Anabel, consentendo a quest’ultima sia di inviare delle lettere all’uomo e sia di scappare a degli orari prestabiliti per poterlo incontrare.

In uno di questi “fugaci” incontri, la Bacigalupe confesserà dunque ad Aurelio di averlo sempre amato e, alla fine, cederà al suo corteggiamento facendo l’amore con lui all’interno di un maneggio lontano da Acacias. In queste circostanze, c’è da dire che il Quesada si mostrerà dolce, comprensivo e innamorato di Anabel, ma sarà abbastanza chiaro che in realtà sta tramando qualcosa di losco.

Non a caso, bisognerà osservare con attenzione tutte le sue mosse successive…

Una Vita, trame: Aurelio e Natalia si trasferiscono ad Acacias 38

Eh sì: come prima cosa, Aurelio e Natalia affitteranno un appartamento situato proprio ad Acacias 38 al fine di stare più vicini alla famiglia Bacigalupe. Come se non bastasse, Salustiano darà il suo consenso affinché Genoveva Salmeron (Clara Garrido) diventi una sua alleata in un piano ben specifico per vendicarsi di Marcos.

In quest’ottica, sarà proprio la dark lady a suggerire a Natalia di organizzare una festa nella casa che ha appena invitato e di invitare tutti quanti i vicini, compresi Felipe (Marc Parejo) e i Palacios, ancora arrabbiati con lei per aver sedotto Antonito (Alvaro Quintana) a discapito dell’inferma Lolita (Rebeca Alemany).

Tuttavia, Genoveva e Natalia crederanno fermamente che nessuno degli invitati, alla fine, deciderà di partecipare all’evento, proprio come faranno presente ad Aurelio. Resta allora da capire per quale ragione avranno deciso di organizzarlo…