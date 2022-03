Anticipazioni Una vita: l’attore Javi Chou torna come guest star

Uno stranissimo evento sconvolgerà la quotidianità di Casilda Escolano (Marita Zafra) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. La domestica si troverà infatti ad avere a che fare con Martinez, un venditore di caramelle che sarà identico al defunto marito Martin (Javi Chou). Una vera e propria “visione” che la destabilizzerà…

Una Vita, trame: si avvicina il giorno della commemorazione dei defunti

Le anticipazioni segnalano che la particolare storyline prenderà il via quando gli abitanti di Acacias si prepareranno a ricordare i loro morti in occasione della festività del 2 novembre. Neanche a dirlo, dato che non sarà riuscita a rifarsi una vita, Casilda penserà alla prematura scomparsa del suo amato Martin e, attraverso una serie di flashback, ricorderà il giorno in cui l’uomo è passato a miglior vita per salvare Diego Alday (Ruben de Eguia).

La prima a rendersi conto del malessere di Casilda sarà Fabiana Aguado (Inma Perez Quiros), che cercherà di starle vicino, ma nulla sembrerà restituire alla donna un po’ di serenità. Almeno finché, a calle Acacias, non apparirà Martinez…

Una Vita, spoiler: Martinez è identico a Martin!

Eh sì: in una giornata di lavoro come tante altre, l’uomo apparirà infatti nel quartiere per vendere le sue caramelle, ma nessuno sembrerà prestargli particolare attenzione. Al contrario, Casilda resterà letteralmente attonita quando non potrà fare a meno di notare che il venditore ambulante è praticamente identico a Martin e, facendosi un po’ di coraggio, cercherà ogni tipo di pretesto per scambiare quattro chiacchiere con lui.

In tal senso, bisogna però precisare che Martinez avrà un atteggiamento decisamente formale con Casilda e si limiterà a trattarla come una cliente qualsiasi. Un particolare che, ovviamente, non farà felice la Escolano, anche perché nessuno – a parte lei – avrà notato la presenza dell’uomo.

Non a caso, la donna arriverà addirittura a pensare che lo “sconosciuto” possa addirittura essere un fantasma!

Una Vita, news: Martinez esiste davvero?

Tutto questo, perciò, a quali risvolti porterà? Tra un fraintendimento e l’altro, alla fine Casilda si farà coraggio e domanderà apertamente a Martinez se esiste davvero o è un fantasma. Come facilmente prevedibile, l’ultimo arrivato dirà di essere fatto di “carne ed ossa” e, nel bel mezzo del dialogo, mostrerà all’inserviente la sua fede nuziale, anche se specificherà di non voler parlare della consorte perché “è una storia troppo lunga e dolorosa”.

In quello scambio di confidenze, i due interlocutori si avvicineranno e sembreranno essere sul punto di baciarsi, ma poi Martinez, dopo aver dato alla donna un piccolo pacchetto di caramelle e un cuore di carta, simbolo dell’amore tra la donna e Martin, farà perdere per sempre le sue tracce e sparirà nel nulla.

Il pubblico resterà quindi con un grosso dilemma irrisolto: Martinez era davvero una sorta di fantasma, comparso in prossimità del 2 novembre, per dare a Casilda un piccolo ricordo di Martin? In ogni caso, la trama sarà utile per rivedere nel cast l’attore Javi Chou, che presenzierà per quattro puntate cariche di sentimento…