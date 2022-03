News di Una vita: anticipazioni su IGNACIO e ALODIA

Nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita si intensificherà sempre di più il rapporto tra Ignacio Quiroga (Marco Caceres), l’aspirante medico nipote di Bellita del Campo (Maria Gracia), e l’ingenua domestica Alodia Exposito (Abril Montilla). I due giovani faranno addirittura l’amore, ma l’atmosfera sarà tutt’altro che romantica. Scopriamo insieme perché…

Una Vita, news: Ignacio corteggia Alodia ma…

Già sapete che Alodia si lascerà facilmente coinvolgere dal fascino di Ignacio, che dal canto suo cercherà di ingraziarsela per averla dalla sua parte nelle dispute con lo “zio” Josè Miguel (Manuel Bandera). Quest’ultimo metterà alle strette il ragazzo nel momento in cui scoprirà che, invece di andare all’Università di medicina, preferisce trascorrere le serate nelle bettole accompagnato da donne di facili costumi.

Dopo vari rimproveri, il Quiroga sembrerà mettere la testa a posto, ma frequenterà più del dovuto Alodia, sia invitandola a fare lunghe passeggiate in sua compagnia e sia convincendola a mentire quando avrà bisogno di incontrare un amico. Un rapporto, quello tra Ignacio e Alodia, che finirà anche per insospettire Casilda (Marita Zafra) e Fabiana (Inma Perez Quiros), le quali temeranno che il “rampollino” stia prendendo in giro l’inserviente e cercheranno (inutilmente) di metterla in guardia…

Una Vita, trame: Mendez assunto da José Miguel per spiare Ignacio

Tutto questo, quindi, a quali risvolti porterà? In tal senso, vi consigliamo di fare particolare attenzione a ciò che farà Josè Miguel. Certo che il nipote non sia diventato improvvisamente uno studente modello, il Dominguez Senior penserà di assumere l’ex commissario Mendez (David Garcia Intriago), ormai diventato un detective privato, e gli chiederà di scoprire se il Quiroga gli sta nascondendo qualcosa.

Fatto sta che, nei primi giorni di indagini, Mendez non scoprirà niente di losco riguardo a Ignacio, il quale sembrerà davvero dedicarsi allo studio (anche se, in una determinata sera, il ragazzo arriverà a dare un bacio a Alodia per ammansirla ed avere il suo benestare per uscire di nascosto di casa, cosa invece proibita da Josè Miguel).

Una Vita, spoiler: Ignacio e Alodia fanno l’amore ma…

Dì lì a poco, avverrà quindi il pericoloso avvicinamento. Eh sì: al termine di una mattinata che avrà trascorso con il suo amico lontano da Acacias, Ignacio ritornerà a casa tutto trasandato e farà sapere ad Alodia di essere caduto.

A quel punto, la domestica lo inviterà a cambiarsi per poter lavare i suoi indumenti e così il giovane, per tutta risposta, comincerà a spogliarsi di fronte a lei finché non resterà a torso nudo. Senza fare troppa fatica, Ignacio riuscirà quindi farsi baciare da Alodia, che timidamente gli dirà di non aver mai fatto l’amore.

Dopo aver asserito di sapere benissimo che cosa fare per farla sentire a suo agio, Ignacio sporcherà quindi il viso di Alodia con un po’ di farina, la stessa con cui la ragazza stava preparando il pranzo, e “starà” con lei nella cucina dei Dominguez. Tuttavia, appena avrà consumato, Quiroga si mostrerà freddo e distaccato con la Exposito e, sminuendo quanto appena avvenuto, la inviterà a non preoccuparsi perché certamente troverà in futuro dell’altro tempo per lei.

Tali parole faranno sprofondare Alodia in un senso profondo di vergogna poiché capirà di essere stata usata da Ignacio senza alcun tipo di sentimento. L’inserviente si pentirà quindi di aver concesso la sua verginità a Ignacio. La storia, comunque, non finirà qui…