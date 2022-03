Anticipazioni Una vita: Ignacio sempre più attratto da Alodia

Nelle prossime puntate di Una Vita andrà ad intensificarsi la vicinanza tra la domestica Alodia Exposito (Abril Montilla) e Ignacio Quiroga (Marco Caceres), il nipote di Bellita del Campo (Maria Gracia). Tuttavia, diversi personaggi non vedranno di buon occhio il rapporto sempre più complice tra i due ragazzi, un aspetto – questo – che genererà diverse dinamiche nella telenovela iberica…

Una Vita, news: José Miguel cerca di correggere Ignacio

Sapete già che, inizialmente, Ignacio dovrà sopportare le correzioni dello zio Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera), che si impegnerà affinché lui si dedichi completamente agli studi di medicina invece di andare in giro per locali ad ubriacarsi e ad incontrare “donne di facili costumi”.

Comunque sia, almeno nel primo periodo, il marito di Bellita si lascerà facilmente trascinare nelle serate “trasgressive” del nipotino acquisito, il quale però ad un certo punto sembrerà mettere la testa a posto e come segnalato da Mendez (David Garcia Intriago), assunto da Josè Miguel come detective privato, si concentrerà pienamente sul suo percorso universitario.

Una Vita, spoiler: Alodia e Ignacio sempre più vicini

Tutto questo a quali risvolti porterà? Dato che, in ogni caso, non smetterà di essere indenne al fascino femminile, Ignacio inizierà a “corteggiare” più del solito Alodia, sia invitandola ad uscire segretamente con lui per fare delle passeggiate lontano dal quartiere di Acacias e sia per riempirla di complimenti e dirle di essere interessato a lei.

Tale legame, alquanto “scottante” per la domestica dato che il Quiroga sarà a tutti gli effetti considerato un signorino, non passerà inosservato alla sempre attenta Fabiana Aguado (Inma Perez Quiros). Quest’ultima noterà infatti che Ignacio non smette di fare lo spavaldo nemmeno con Daniela Stabile (Carla Campra), la cameriera del ristorante Nuovo Secolo XX, e temerà che il “latin lover” si stia semplicemente focalizzando su una nuova preda, che ovviamente lascerà non appena ne troverà un’altra più appetibile.

Una Vita, trame: Casilda e Fabiana contro Ignacio (e Alodia)

Dello stesso avviso, ovviamente, sarà Casilda Escolano (Marita Zafra). In particolare, la domestica di Rosina (Sandra Marchena) si troverà ad assistere ad un momento abbastanza ravvicinato tra la “coppietta” e metterà subito sull’avviso Fabiana, che penserà bene di spronare Alodia a non lasciarsi ingannare dal primo “borghesuccio” di turno. Neanche a dirlo, la Exposito non vorrà però dare ascolto né alla Aguado e né tanto meno alla Escolano, certa del fatto che Ignacio non la prenderebbe mai in giro.

Forte di questa convinzione, Alodia continuerà quindi ad avvicinarsi gradualmente al ragazzo e i due sembreranno sul punto di cedere alla tentazione e scambiarsi un primo bacio. L’arrivo improvviso in casa di Bellita frenerà però sul nascere questo proposito, almeno per ora…