Anticipazioni Una vita: l’allettante proposta di Marcos a Miguel, ma Roberto è sospettoso…

Una vittoria legale farà da apripista ad una proposta “potenzialmente allettante” che verrà fatta a Miguel Olmedo (Pablo Carro). Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) dirà infatti al giovane avvocato di essere pronto a fare il possibile per farlo riappacificare con la figlia Anabel (Olga Haenke), ma prima dovrà ovviamente fare qualcosa per lui. Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

Leggi anche: Una vita, anticipazioni 14 e 15 marzo: Anabel viene portata in un luogo isolato…

Una Vita, news: Miguel vince la causa di Camino

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che tutto avverrà in concomitanza al processo sull’eredità di Ildefonso Cortes de los Pontones (Cisco Lara). I parenti del defunto vorranno infatti evitare che la moglie Camino (Aria Bedmar) possa entrare in possesso di tutti i suoi beni ed avvieranno una battaglia legale. A quel punto, Miguel deciderà di continuare a seguire il caso, nonostante la rottura con Anabel, che nel frattempo si sarà riavvicinata ad Aurelio Quesada (Carlos de Austria).

Vi anticipiamo che Miguel vincerà la causa con grande piacere di Marcos, che fin dal primo minuto si sarà impegnato per garantire alla “figliastra” ciò che le era dovuto. Ovviamente, il legale andrà immediatamente dal Bacigalupe Senior per comunicargli il buon esito e sarà in questa circostanza che riceverà una proposta…

Una Vita, spoiler: la proposta di Marcos a Miguel

Eh sì: dopo averlo messo al corrente del fatto che – grazie ad un’alleanza stretta all’ultimo minuto con Genoveva Salmeron (Clara Garrido) – Aurelio è riuscito ad estrometterlo dal ruolo di Presidente della società che ha fondato con Salustiano Quesada, Marcos domanderà a Miguel di tornare ad essere il suo avvocato “in incognito” in modo da sorprendere i due cattivoni.

Come facilmente prevedibile, Bacigalupe sottolineerà che, qualora Miguel dovesse aiutarlo, farebbe il possibile per garantirgli di fare pace con Anabel, ma tale scenario non convincerà appieno il giovane avvocato, che si prenderà del tempo prima di dare una risposta all’ex suocero.

Una Vita, trame: i sospetti di Roberto Olmedo

Tutto questo, perciò, a quali risvolti porterà? Visto che sarà confuso sul da farsi, Miguel si confronterà con nonno Roberto (Miguel Larranaga), che dal canto suo sarà totalmente contrario alla ripresa di un fidanzamento del nipote con Anabel e comunicherà anche alla moglie Sabina (Ana Goya) che farà il possibile affinché ciò non avvenga.

Come se non bastasse, l’Olmedo Senior ripenserà alle ultime mosse di Marcos, il quale gli avrà confidato di credere che sia stata Natalia Quesada (Astrid Janer) ad avvelenare e, di conseguenza, assassinare la moglie Felicia Pasamar (Susana Soleto). Dato che, soltanto qualche giorno prima, Natalia sarà stata aggredita in strada da un brutto ceffo, Roberto avrà quindi il sentore che sia stato proprio il Bacigalupe ad ordinare il suo assassinio e non vorrà che Miguel si fidi di lui. Insomma, la situazione si farà alquanto complicata…