Nonostante la pace raggiunta, Lolita (Rebeca Alemany) potrà davvero fidarsi del marito Antonito Palacios (Alvaro Quintana) dopo il tradimento con Natalia Quesada (Astrid Janer)? La risposta arriverà nelle prossime puntate della telenovela Una Vita, dato che la donna deciderà di dare ascolto a Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) per mettere alla prova la sua dolce metà…

Una Vita, news: Genoveva ordina a Natalia di avvicinarsi a Felipe

Le anticipazioni segnalano che la storyline prenderà il via nel momento in cui Genoveva Salmeron (Clara Garrido) chiederà alla sua alleata Natalia di sedurre Felipe. Nonostante tutti gli sforzi, la giovane non riuscirà però a fare breccia nell’avvocato, che la guarderà con sospetto sia per come ha messo in crisi il matrimonio tra Antonito e Lolita e sia per la sua amicizia con l’odiatissima moglie.

A quel punto, Genoveva dovrà spingersi oltre con il suo piano e chiederà alla Quesada di inscenare una serie di litigi con lei per fare in modo che l’Alvarez Hermoso pensi che la loro amicizia si sia rovinata. Ed effettivamente così avverrà, anche se – per andare fino in fondo con il piano – Natalia dovrà mentire e confessare in lacrime a Felipe di avere sedotto Antonito su ordine diretto di Genoveva.

Insomma, le due alleate costruiranno una serie di menzogne per far sì che Felipe ritenga che la Quesada sia soltanto l’ennesima vittima della Salmeron…

Una Vita, spoiler: Natalia prova a sedurre di nuovo Antonito

Tutto questo a quali risvolti porterà? In tal senso, bisognerà fare particolare attenzione a quello che succederà in seguito. In accordo con Felipe, che avviserà preventivamente Lolita, Natalia farà in modo di incontrare Antonito da solo in una stanza della pensione di Fabiana (Inma Perez Quiros) e Servante (David V. Muro).

Come facilmente prevedibile, la sorella di Aurelio (Carlos de Austria) tenterà ancora una volta di sedurre il Palacios, che stavolta però non cadrà nel tranello e le dirà a chiare lettere che non cederà più perché, dopo essere stato perdonato, ha capito che è Lolita la donna con cui vuole stare fino alla fine dei suoi giorni.

La stessa Lolita farà quindi irruzione nella stanza, dando modo ad Antonito di scoprire che si trattava di una macchinazione ben studiata con Felipe… e alla fine tra i due coniugi scoppierà definitivamente la pace! Un vero e proprio “lieto fine” che farà guadagnare all’astuta Natalia la riconoscenza dell’Alvarez Hermoso, sempre più convinto che non abbia più nulla a che fare con Genoveva…

Una Vita, trame: Felipe e Natalia sempre più vicini

In ogni caso, sarà sempre più evidente che Felipe starà cambiando radicalmente idea sul conto di Natalia, tant’è che anche Ramon (Juanma Navas) e Liberto (Jorge Pobes) si soffermeranno a parlare della questione e si domanderanno per quanto tempo ancora il loro amico riuscirà a resistere alla tentazione della “carne” rappresentata dalla Quesada.

I tranelli di Genoveva, con la collaborazione di Natalia, sembreranno dunque andare avanti senza alcun tipo di intoppo, ma questa trama riserverà ancora tantissime ed imprevedibili sorprese. E molte cose sfuggiranno di mano alla “cattivona” di Acacias…