Una Vita anticipazioni: Soledad, ecco chi è che la minaccia!

Anticipazioni Una vita: Soledad minacciata, chiede a Marcos di scappare ma…

Che cosa nasconde l’ambigua domestica Soledad Lopez (Silvia Marty)? Questa domanda troverà risposta nelle prossime puntate italiane di Una Vita, dove i riflettori saranno concentrati sull’amante segreta di Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez). Ciò farà dunque da apripista ad una pericolosissima storyline. Vediamo insieme di che cosa si tratta…

Leggi anche: Una vita, anticipazioni 18 e 19 marzo: Anabel scopre qualcosa di troppo e ci resta male…

Una Vita, news: chi è Fausto Salazar?

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni attinenti a questa storyline scopriamo che i segreti di Soledad inizieranno pian piano ad emergere grazie alla figura di Fausto Salazar (Aitor Campo), un uomo che si metterà in contatto attraverso una serie di “regali” che, in realtà, rappresenteranno delle vere e proprie minacce.

In un’occasione, la donna riceverà infatti una bandiera con il simbolo anarchico e il suo nervosismo diventerà sempre più evidente, tant’è che ad un certo punto persino Fabiana (Inma Perez Quiros) e Marcos cominceranno a credere che stia nascondendo qualcosa.

Una Vita, trame: Soledad chiede a Marcos di fuggire da Acacias

La situazione, già di per sé delicata, non farà altro che peggiorare quando Fausto invierà alla Lopez una missiva piena zeppa di minacce, nella quale sottolineerà che si aspetta che sia ancora parte integrante della loro “causa” qualora dovesse essere ricontattata.

Tutto questo, dunque, a quali risvolti porterà? Possiamo anticiparvi che, non contento, Fausto manderà due dei suoi scagnozzi a calle Acacias per minacciare Soledad. Quest’ultima si sentirà quindi sempre più braccata e, in preda alla totale disperazione, chiederà a Marcos di lasciare insieme a lei il quartiere, ovviamente coinvolgendo pure Anabel (Olga Haenke) nella loro fuga.

Tuttavia, l’inserviente andrà incontro ad un clamoroso rifiuto. Anche se specificherà che scappare potrà essergli utile per separare la figlia da Aurelio Quesada (Carlos de Austria), il Bacigalupe non vorrà affatto saperne di comportarsi da codardo, visto che il suo nemico avrà stretto un sodalizio con Genoveva Salmeron (Clara Garrido) per estrometterlo dalla società che ha formato con Salustiano.

Inoltre, Marcos specificherà che si tratterrà ad Acacias anche per fare luce sulla morte della moglie Felicia (Susana Soleto), misteriosamente avvelenata da qualcuno. Di fronte al no, Soledad dovrà così fare una mossa disperata…

Una Vita, spoiler: Soledad minacciata da Fausto Salazar

Eh sì: dato che non avrà più nessun appiglio per sfuggire alle minacce, Soledad deciderà di recarsi in carcere, dove appunto sarà recluso ormai da diversi anni Fausto Salazar. Nel corso del dialogo, emergerà dunque che la Lopez era un’anarchica che aveva una relazione proprio con l’uomo fino al momento del suo arresto (avvenuto a causa di una soffiata su un attentato che loro stessi avevano programmato contro i ceti più abbienti).

Da un lato Soledad tenterà invano di spiegare al suo interlocutore che ha smesso di fare quella vita e di voler proseguire sulla sua nuova strada che ha tracciato, dall’altro Salazar non vorrà sentire ragioni e, minacciandola di morte, le ordinerà di prendere parte ad un nuovo colpo, a suo dire in grado di segnare una svolta nella lotta per garantire ai più poveri i giusti diritti.

Soledad si piegherà al ricatto oppure resterà ferma nella sua posizione?