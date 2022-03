Anticipazioni Uomini e donne: news su Alessandro e Ida

Prosegue, nonostante alcuni frequenti scossoni, la conoscenza tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano, che nelle prossime puntate di Uomini e Donne continueranno a occupare un posto di rilievo all’interno delle dinamiche del dating show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi.

Tra i due infatti faticherà a tornare il sereno a causa di un’aspra litigata nata a seguito delle incertezze della dama bresciana, preoccupata per la stabilità della sua storia con il Vicinanza. La coppia infatti è divisa da più di ottocento chilometri di distanza, che al momento rendono davvero difficile l’evoluzione di quella che sarebbe potuta essere una storia d’amore a tutti gli effetti.

Uomini e donne spoiler: Alessandro lascia lo studio (ma poi torna)

Durante l’ultima registrazione, a margine del litigio tra Alessandro e Ida interverrà anche Armando Incarnato, il quale, legato da una profonda amicizia con la Platano, è solito prendere le difese della donna. Il cavaliere partenopeo accuserà Alessandro di non avere realmente a cuore la sua relazione con Ida, mettendo in dubbio le intenzioni del salernitano.

Le considerazioni di Armando spingeranno il Vicinanza ad abbandonare per protesta lo studio e tale gesto colpirà non poco Ida, la quale, preoccupata per lo stato d’animo di Alessandro, correrà dietro le quinte per convincerlo a tornare. L’uomo, dopo alcuni minuti di tentennamento, accetterà l’invito della Platano, con la quale deciderà infine di ballare. Sarà una pace definitiva?