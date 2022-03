Nelle prossime puntate di Uomini e Donne continuerà a tenere banco a centro studio la situazione di Armando Incarnato, che negli ultimi appuntamenti del talk show dei sentimenti di Canale 5 ha chiuso tra le polemiche la frequentazione con la corteggiatrice Alessandra. Le anticipazioni già trapelate indicano che quest’ultima, dopo aver conosciuto Armando a fondo in esterna, non avrebbe gradito alcuni comportamenti del cavaliere (e pare che – a tal proposito – poi in studio non sia mancato un serrato confronto).

E così proprio Alessandra, su consiglio della padrona di casa, ha deciso di chiudere anzitempo la conoscenza con Armando. Riuscirà il cavaliere partenopeo a riallacciare il rapporto con la dama oppure questa storia è giunta definitivamente al termine?

Uomini e donne, trono classico: per Luca arriva Veronica…

Occhi puntati anche sul trono classico e, in particolare, su Luca Salatino, il cui percorso nel programma appare ormai vicino all’epilogo.

Il ventinovenne originario di Roma infatti, sbarcato nel programma lo scorso gennaio, in queste sue ultime settimane nella trasmissione ha deciso di concentrarsi esclusivamente su Soraya e Lilly. In realtà nelle prossime puntate le cose potrebbero cambiare grazie all’arrivo in trasmissione di Veronica, una nuova pretendente che spariglierà le carte rimettendo tutto in discussione…

Questo e altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì alle 14.45.