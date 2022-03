News Uomini e donne, trono over: anticipazioni su Armando Incarnato

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, assisteremo a nuovi colpi di scena riguardanti il percorso di Armando Incarnato all’interno del talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi.

Il corteggiatore napoletano infatti, da qualche tempo impegnato nelle conoscenza di una dama del parterre femminile, si ritroverà ben presto nuovamente al centro della scena a causa della brusca fine della frequentazione con Aneta (avvenuta a causa di inconciliabilità caratteriali che renderanno impossibile continuare il rapporto). Non resterà però solo per tanto tempo il parrucchiere partenopeo, per il quale, nella stessa puntata, arriveranno a centro studio due nuove pretendenti pronte a corteggiarlo e che l’Incarnato deciderà di far restare.

Trono classico Uomini e donne: Veronica muove i primi passi

Per quanto riguarda il trono classico, continuerà l’ambientamento nella trasmissione per la nuova tronista Veronica Rimondi, sbarcata la scorsa settimana negli studi Titanus di Roma e attualmente in fase di adattamento dopo aver fatto scendere i primi corteggiatori del suo trono.

La ventiseienne originaria di Ferrara, come vedremo, non ci metterà tanto tempo ad entrare nel mood del programma, visto che già nel prossimo appuntamento del dating show trascorrerà due piacevoli esterne eliminando nel contempo alcuni pretendenti. Tutto questo e anche altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45.