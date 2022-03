Anticipazioni Uomini e donne: news su Matteo Ranieri

Riflettori puntati sul trono di Matteo nelle prossime puntate di Uomini e Donne. Il tronista infatti approfondirà la conoscenza di Valeria Cardone, la corteggiatrice originaria di Casoria scesa in studio nelle scorse settimane, che ha subito stregato il Ranieri grazie alla sua bellezza e ai suoi modi leggiadri e lo ha convinto a portarla in esterna in più di un’occasione.

Proprio durante l’ultima uscita tra i due, c’è stato finalmente un tenerissimo bacio che ha sancito quello che agli occhi di pubblico e opinionisti è un rapporto molto profondo e sincero.

Spoiler Uomini e donne: Matteo ancora confuso

Nelle puntate seguenti, benché infuriata con Matteo a causa della sua esterna piccante con Valeria, Federica non rifiuterà l’invito del tronista a trascorrere una giornata insieme, durante la quale, come già successo con la Cardone, ci sarà un bacio che creerà non poche polemiche in studio.

Il Ranieri, che nel frattempo avrà baciato nuovamente Valeria, si giustificherà ammettendo che, seppure sia ormai nel programma da un paio di mesi, è ancora nel pallone riguardo la scelta della donna che sarà quella della sua vita. Riuscirà il ventinovenne genovese a fare chiarezza sui propri sentimenti?