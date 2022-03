Anticipazioni trono over Uomini e donne: news su Biagio Di Maro

Biagio Di Maro è il vero mattatore di questa ventiseiesima stagione di Uomini e Donne! Il cavaliere originario di Aversa, fin qui al centro di numerose dinamiche, si è approcciato a molte delle dame presenti e passate del parterre over, che in questi mesi non hanno resistito al fascismo del cinquantacinquenne campano.

Nelle prossime puntate del talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, il Di Maro farà nuovamente parlare di sé a causa della sua uscita con una donna. Infatti Biagio, accomodatosi a centro studio, racconterà i dettagli della sua esterna con la dama in questione, asserendo di averla baciata.

Uomini e donne over, spoiler: per Biagio una frequentazione al capolinea

Tali parole non lasceranno indifferente la signora, che negherà con fermezza di aver baciato il Di Maro, accusandolo nel contempo di essersi inventato di sana pianta questa storia in modo da creare scalpore e ottenere maggiore visibilità. Litigio in arrivo, dunque, sotto gli occhi attoniti degli opinionisti e della padrona di casa, che poco o nulla potrà fare per placare gli animi degli ormai ex conoscenti.

La frequentazione, a quel punto, terminerà ben prima di diventare qualcosa in più, lasciando con l’amaro in bocca tutti quelli che speravano nel lieto fine del percorso di Biagio Di Maro.