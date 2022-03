Anticipazioni Uomini e donne, trono over: news su Gemma Galgani

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Gemma Galgani tornerà a monopolizzare le dinamiche della storica trasmissione di Mediaset condotta da Maria De Filippi. La dama piemontese avrà infatti la possibilità di corteggiare un uomo dopo alcune settimane trascorse in secondo piano e in modo più defilato rispetto alle altre colleghe del dating show.

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: Alessandro e Ida, tornerà il sereno?

Si è trattato di uno stop momentaneo in quella che è stata fin qui una stagione avara di soddisfazioni per la settantaduenne torinese, che nel corso di questi mesi ha collezionato scottanti delusioni causate, secondo la donna, dalle continue incursioni dell’opinionista Tina Cipollari nella sua vita sentimentale.

Uomini e donne spoiler: FRANCO rifiuta la proposta di GEMMA

Prossimamente, per la Galgani si aprirà uno spiraglio di luce grazie alla presenza di Franco Fioravanti, un cavaliere che ormai è presenza fissa del parterre maschile e dal quale la Galgani dichiarerà di essere fortemente attratta. Peccato però che l’uomo, benché lusingato dagli apprezzamenti di Gemma, riterrà inopportuno intrecciare una frequentazione con la dama piemontese, declinando quindi la proposta di conoscenza di quest’ultima.

Una nuova cocente delusione per la storica protagonista del trono over, ma ciò che è certo è che per Gemma una nuova chance sarà dietro l’angolo, visto che in futuro non mancheranno cavalieri pronti a fare di tutto per rubare il suo cuore…