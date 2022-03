Anticipazioni Uomini e donne trono over: news su Gemma Galgani

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Gemma continuerà a monopolizzare le dinamiche della storica trasmissione di Mediaset. La dama piemontese, dopo la cocente delusione patita a causa del cavaliere Franco, tornerà alla ricerca dell’uomo della sua vita.

La Galgani infatti non ha apprezzato il comportamento tenuto negli scorsi giorni dal Fioravanti, che in maniera tutt’altro che elegante ha declinato la proposta di conoscenza fattagli da Gemma. Un rifiuto che però non impedirà alla settantaduenne originaria di Torino di continuare il proprio ultradecennale percorso nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e donne spoiler, trono over: Biagio e Cristiana

Occhi puntati anche su Biagio Di Maro, il quale, chiusa almeno temporaneamente la conoscenza con Stella, cercherà di approcciarsi in maniera più o meno insistente alla dama Cristiana. Come al solito, le azioni del Di Maro saranno costantemente commentare dall’opinionista Gianni Sperti, che da sempre nutre dubbi sulle reali intenzioni del cavaliere aversano.

Si parlerà anche di Elena, la spigliata corteggiatrice campana attualmente impegnata a frequentare Stefano. Con il romano, la donna ha dimostrato di avere un particolare feeling benché i problemi durante le prime esterne non siano affatto mancati. Riusciranno a superare le incomprensioni o la loro è una coppia destinata a naufragare?