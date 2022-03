Anticipazioni Uomini e donne, trono over: Gemma in un simpatico siparietto

In questi giorni presso gli studi Titanus di Roma sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Per quanto riguarda il trono over protagonista assoluta è stata ancora una volta Gemma Galgani, che, dopo alcune settimane “in panchina” a seguito della fine della conoscenza con Pierluigi, è tornata alla carica con un simpatico siparietto inscenato a centro studio (e che l’ha vista vestire per qualche minuto i panni della massaggiatrice).

A questo momento di leggerezza ha preso parte volentieri il corteggiatore Franco, messosi a disposizione della dama torinese, la quale a sua volta ha dimostrato di apprezzare la disponibilità del cavaliere aretino. Non sono mancate a margine del massaggio le feroci critiche di Tina Cipollari, ormai sempre più in rotta con la settantaduenne originaria di Torino.

Uomini e donne spoiler: news su Ida e Alessandro

Svolta inattesa invece per quanto riguarda la conoscenza tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza: entrambi infatti, a causa di alcune incomprensioni e della lontananza che divide le loro città, sembravano decisi a mettere il punto sulla loro relazione, ma a quanto pare il forte sentimento che li lega ha convinto gli interessati a darsi una seconda chance.

Benché non siano mancati i litigi anche durante l’ultima registrazione, Alessandro e Ida hanno deciso di trascorrere insieme il fine settimana, in modo da appianare tutte le divergenze e dissipare i dubbi che la dama continua a nutrire nei confronti dell’uomo. Un passo necessario quanto complesso, che servirà a entrambi per scoprire quale futuro potrà avere la loro frequentazione.