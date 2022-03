Anticipazioni Uomini e donne, trono over: news su Ida e Alessandro

A Uomini e donne continua, seppure con più alti che bassi, il rapporto tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano, da qualche tempo impegnati in una conoscenza che fino ad adesso non ha ancora dato i frutti sperati. Benché separati da più di ottocento chilometri di distanza, i due hanno più volte manifestato l’intenzione di abbandonare insieme il programma: un nobile proposito mai messo in pratica a causa dei dubbi e delle incertezze di entrambi, i quali per un motivo o per un altro hanno sempre esitato a realizzare il loro obiettivo.

Comunque sia, Ida appare senza dubbio più spensierata in compagnia del cavaliere salernitano, che è riuscito dopo tanti anni a far dimenticare alla dama i tempi ormai passati al fianco di Riccardo. Un risultato onorevole per Alessandro, che però non sembra godere di molta stima tra gli opinionisti (dubbiosi sulle reali intenzioni del corteggiatore).

Uomini e donne, spoiler trono classico: Federica torna in studio

Intanto, c’è attesa per il ritorno in studio di Federica Aversano: la pretendente del tronista Matteo Ranieri si è assentata per qualche settimana dallo studio a causa di una brutta influenza che l’ha costretta a letto.

Ritenuta la favorita per conquistare il cuore di Matteo, visto lo speciale rapporto che la lega al ventinovenne ligure, il percorso di Federica nel talk show dei sentimenti di Maria De Filippi è stato tra i più interessanti di questa stagione, nonostante non siano mancati gli scossoni (come quelli che vedremo nelle prossime puntate, probabilmente decisive nella maturazione del rapporto tra in Ranieri e la Aversano).

Appuntamento quindi a questo pomeriggio alle 14.45 per una nuova imperdibile puntata di Uomini e Donne.