Anticipazioni Uomini e donne: news su Luca Salatino

Ironico e spontaneo, Luca Salatino è uno dei tronisti più amati dal pubblico di Uomini e Donne, che apprezza nell’uomo la schiettezza e la sincerità da sempre tratti caratterizzanti del ventinovenne romano. Nelle prossime puntate del dating show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, il tronista bacerà a sorpresa Lilly, verso la quale nelle settimane precedenti aveva dimostrato un’insolita freddezza che faceva temere un disinteresse del Salatino verso la corteggiatrice.

Tale dubbio è stato celermente dissipato tra lo stupore degli opinionisti e la rabbia di Soraya, adirata per il comportamento dell’uomo nei confronti della sua rivale, che adesso insidia apertamente la giovane pretendente egiziana.

Uomini e donne spoiler: tra Miriam e Luca c’è intesa

Tra le due litiganti a spuntarla potrebbe essere però Miriam, una nuova corteggiatrice scesa appositamente in studio con l’intento di conquistare Luca. Tra i due l’intesa sarà subito altissima e ciò provocherà la gelosia di entrambe le corteggiatrici rimaste non “panchina”, che vedranno in Miriam un pericolo da non sottovalutare, in particolare dopo l’esterna che la donna trascorrerà insieme a Luca.

Quest’ultimo, al fianco di Miriam, apparirà felice e spensierato come non mai. Saranno dunque queste tre donne a giocarsi fino alla fine il cuore del bel tronista capitolino… oppure la redazione è pronta a far scendere altre pretendenti?