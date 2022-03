Anticipazioni Uomini e donne, trono classico: news su Luca Salatino, Lilly e Soraya

Continuano a tenere banco a Uomini e Donne le vicende di Luca Salatino, il giovane tronista tornato nel dating show di Canale 5 dopo essere stato rifiutato da Roberta Giusti qualche mese fa. Il ventinovenne romano, nelle prossime puntate, proseguirà la frequentazione con Lilly e Soraya.

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: i baci di Matteo

Proprio con Soraya, in particolare, il Salatino dimostrerà di provare un sentimento che va oltre la semplice amicizia, visto che in un’esterna i due non lesineranno di scambiarsi tenere effusioni. Alla fine, però, la corteggiatrice egiziana rifiuterà clamorosamente di baciare Luca e, neanche a dirlo, il tronista non prenderà bene il rifiuto di Soraya, arrivando a mettere in dubbio il reale interesse della donna verso di lui.

Uomini e donne over, anticipazioni: nuovo litigio tra Tina e Pinuccia

Riguardo al trono over, invece, assisteremo a un nuovo litigio tra Tina Cipollari e la dama Pinuccia, ormai divenuta bersaglio preferito dell’opinionista, la quale ancora una volta attaccherà frontalmente la donna colpevole di rifiutare tutti i pretendenti scesi appositamente in studio per lei.

Tale comportamento da tempo non viene gradito dall’opinionista, che dubita da sempre riguardo alla buona fede della dama di Vigevano, ormai divenuta perno centrale delle dinamiche di questa stagione del trono over. Occhio dunque alle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle 14.45.