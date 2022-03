Anticipazioni Uomini e donne: news su Luca Salatino e Matteo Ranieri

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne è stato riservato ampio spazio al trono over, che con il tempo è riuscito a ritagliarsi l’affetto del pubblico a discapito della versione classica del programma (ormai meno importante rispetto alle vicende che interessano Gemma, Armando e compagni).

Ciò risulta tangibile anche dallo scarso “minutaggio” fin qui concesso al percorso di Matteo Ranieri e Luca Salatino, ai quali anche nei prossimi appuntamenti del dating show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi sarà concesso pochissimo tempo a centro studio, sufficiente però per aggiornare telespettatori e opinionisti riguardo all’evoluzione delle rispettive conoscenze.

Uomini e donne, spoiler trono classico: Luca prosegue la conoscenza con Soraya

Come vedremo, Luca ha intrecciato un ottimo rapporto con Soraya, la quale non ha mai nascosto di sentirsi la prediletta del tronista romano. Il Salatino infatti, al netto di qualche scaramuccia di routine, appare deciso a continuare la conoscenza con la bella corteggiatrice egiziana, verso la quale è ormai palese che provi qualcosa di molto forte.

Discorso diverso invece per Matteo, che, rimasto con una sola pretendente, ha deciso di far scendere nuove ragazze in studio. Tra le corteggiatrici arrivate in trasmissione, il Ranieri ha deciso di trattenere Nicole, con la quale ha trascorso un’esterna davvero piacevole. Si è protratta invece l’assenza di Federica, messa ko da un’influenza e per questo motivo impossibilitata a partecipare alla registrazione.