Anticipazioni trono classico Uomini e donne: news su Luca Salatino, Lilly Pugliese e Soraya Ceruti

Continua a registrare ottimi ascolti Uomini e Donne, il fortunato talk show dei sentimenti di Mediaset condotto da Maria De Filippi, che nelle prossime puntate vedrà un Luca Salatino sempre più protagonista a centro studio. Il tronista laziale infatti è attualmente impegnato nelle conoscenze di Lilly Pugliese e Soraya Ceruti, verso le quali ha dimostrato di provare una grande attrazione.

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: Matteo tra Federica e Valeria

Il ventinovenne romano, nelle puntate future del dating show, arriverà a baciare entrambe le pretendenti. Un comportamento, quello dell’uomo, che però non farà piacere a Lilly, estremamente delusa dall’atteggiamento tenuto dal Salatino con la sua rivale di parterre.

Uomini e donne spoiler: Lilly molto turbata

Assisteremo dunque a un momento molto difficile per Lilly, la quale scoppierà in lacrime dopo aver capito che Luca continua a provare un forte sentimento anche per Soraya.

Quest’ultima al contrario apparirà impassibile di fronte all’esterna del Salatino con la Pugliese, ammettendo di essere interessata esclusivamente al proprio percorso e di essere assolutamente indifferente riguardo a tutto ciò che il tronista fa con le altre pretendenti. Alla fine Luca, ancora turbato per la scenata di Lilly, deciderà di ballare proprio con lei l’ultimo ballo della puntata (spinto anche dalla padrona di casa).