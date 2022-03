Anticipazioni Uomini e donne: news su Matteo Ranieri e Federica Aversano

Sembra esserci confusione intorno al trono di Matteo Ranieri, il giovane tronista ligure di Uomini e Donne. Arrivato in trasmissione con l’obiettivo di trovare la donna della sua vita, il ragazzo ha ben presto intrecciato una fruttuosa conoscenza con Federica Aversano, che fin da subito ha colpito il ventinovenne genovese per i suoi modi e la sua eleganza.

Un vero e proprio colpo di fulmine, che però si è pian piano affievolito anche a causa della freddezza della donna nei suoi confronti: un atteggiamento che ha convinto Matteo a proseguire la conoscenza con altre pretendenti. A seguito dell’addio della corteggiatrice Denise, le cose sono poi nuovamente cambiate e Federica si è ritrovata tutt’un tratto a essere l’unica pretendente nel parterre, costringendo Matteo a far scendere in studio nuove ragazze.

Spoiler Uomini e donne: Matteo elimina Federica ma poi…

In questo modo Matteo ha potuto fare la conoscenza di Nicole, verso la quale ha palesato un discreto interesse, benché non paragonabile all’attrazione provata nei confronti della Aversano. Proprio quest’ultima sarà al centro delle scene a causa della clamorosa eliminazione da parte di Matteo, che si abbatterà come un fulmine a ciel sereno su di lei.

Tra l’incredulità di pubblico e opinionisti, il Ranieri motiverà la sua scelta rivelando di non aver affatto pensato a Federica nell’ultima settimana. In realtà le parole del tronista non convinceranno affatto i presenti in studio, visto che qualche minuto dopo Matteo raggiungerà in camerino la ragazza e con lei avrà un acceso ma sincero confronto.

Ranieri, in seguito, rivelerà di non avere alcuna intenzione di continuare l’avventura nella trasmissione senza la corteggiatrice casertana, la quale nel frattempo deciderà di dare forfait alle registrazioni successive. Riusciranno i due a ritrovarsi e a vivere il loro amore lontano dalle telecamere?