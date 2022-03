Anticipazioni Uomini e donne: news su Matteo Ranieri (trono classico)

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne sarà dedicato ampio spazio al trono di Matteo Ranieri, nelle ultime puntate è un po’ in secondo piano nelle dinamiche del programma. Il ventinovenne ligure, dopo aver rischiato di perdere per sempre Federica Aversano (decisa ad abbandonare definitivamente la trasmissione in polemica con il tronista), riuscirà a recuperare il rapporto con la donna dopo averla raggiunta sotto casa per chiederle di tornare in studio.

Sarà una scena molto romantica che non lascerà indifferente Federica, la quale, vistasi dedicare toccanti parole d’affetto, deciderà di tornare a corteggiare Matteo. Una situazione che, come vedremo, non farà piacere a Valeria, la quale inizierà a domandarsi se valga la pena restare ancora in studio date le ormai palesi intenzioni amorose del tronista.

Spoiler Uomini e donne: Matteo in esterna con Valeria

Deluso dalla reazione della pretendente, Matteo cercherà di chiarire una volta per tutte i suoi sentimenti con le altre ragazze del parterre, alle quali spiegherà che, benché fortemente attratto da Federica, non ha ancora preso una decisione definitiva.

Proprio per questo motivo, nella puntate seguenti il Ranieri si convincerà a portare in esterna Valeria, con la quale trascorrerà una giornata all’insegna della spensieratezza. Neanche a dirlo, la corteggiatrice campana non sarà contenta del rapporto creatosi tra la sua rivale e il tronista, che dal canto suo si dirà contento della scenata di gelosia della Aversano (ormai sempre più innamorata del bel genovese).

Riusciranno i due a ritrovarsi oppure la concorrenza di Valeria metterà i bastoni fra le ruote a Federica? Lo scopriremo seguendo i prossimi appuntamenti con Uomini e donne…