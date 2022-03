Uomini e donne anticipazioni: Matteo Ranieri prosegue il suo percorso

Anticipazioni Uomini e donne: news su Matteo Ranieri

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Matteo Ranieri proseguirà il suo percorso sul trono più famoso della televisione italiana. Il ventinovenne ligure è infatti ancora incerto sui suoi sentimenti, visto che né la veterana Federica e né tantomeno la new entry Valeria sono riuscite a rubare il suo cuore.

Si tratta di una situazione in continua evoluzione, che prossimamente potrebbe però regalare al pubblico un inaspettato colpo di scena che riguarderà proprio i sentimenti del bel Matteo, ormai entrato nel cuore dell’affezionato pubblico della trasmissione.

Spoiler Uomini e donne: la situazione del trono over

Tante novità anche per quanto riguarda il trono over, con Vincenza che continuerà la propria conoscenza con Bruno, seppure il feeling tra la dama e il cavaliere ancora non sia scattato. È un problema da non sottovalutare e che rischierà di frenare bruscamente la frequentazione tra i due corteggiatori, i quali in futuro aggiorneranno pubblico e opinionisti sugli sviluppi del loro rapporto.

Occhio anche alle dinamiche che si svilupperanno intorno a Mauro, l’anziano cavaliere che ultimamente ha accolto a centro studio Carmela, una simpatica corteggiatrice campana arrivata in trasmissione con l’intento di conquistarlo. Ci riuscirà?