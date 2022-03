Trono classico Uomini e donne: si chiude il percorso di Matteo Ranieri

È giunto alla fine, dopo un viaggio durato quattro mesi, il percorso nel salotto di Uomini e Donne di Matteo Ranieri, il ventinovenne originario di Genova sbarcato nel programma dopo la rottura con la storica fidanzata Sophie Codegoni, conosciuta proprio nel dating show condotto da Maria De Filippi.

Intenzionato a mettersi alle spalle la storia con la bella modella meneghina, il Ranieri ha deciso di tornare nella trasmissione di Canale 5 alla ricerca della donna della sua vita, un obiettivo mai nascosto dal ligure che, nell’ultima registrazione del programma, ha finalmente fatto la sua scelta.

Uomini e donne, spoiler trono classico: Matteo ha scelto Valeria

Tante sono state in questi mesi le corteggiatrici che hanno provato a rubare il cuore di Matteo, ma solamente due sono riuscite a riservarsi un posto speciale nei pensieri del tronista: si tratta di Federica Aversano, presente fin dall’avvio del percorso del Ranieri in trasmissione, e Valeria Cardone, arrivata qualche settimana fa a centro studio e subito entrata nelle grazie del ragazzo, che ha deciso di approfondire la frequentazione per poter conoscerla meglio.

Un lungo viaggio nelle emozioni e soprattutto nei pensieri delle due donne, che hanno portato infine Matteo a prendere una scelta definitiva. Il tronista infatti, sovvertendo ogni pronostico, ha deciso di lasciare il programma insieme a Valeria, con la quale ha dichiarato di avere intenzione di creare una famiglia.

Tanta delusione invece per Federica, la quale, delusa dal comportamento dell’uomo, ha rifiutato il corteggiamento di Alessandro Vicinanza che le chiedeva di restare in trasmissione. Un finale a sorpresa che ha sbalordito non poco gli opinionisti, i quali si sono però detto felici dell’epilogo di questo percorso.