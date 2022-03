Verissimo, anticipazioni e ospiti di sabato 5 e domenica 6 marzo 2022

Verissimo 5 e 6 marzo: le interviste di Silvia Toffanin in questo fine settimana

Arriva il weekend e quindi è tempo ancora una volta di Verissimo, il bisettimanale di interviste condotto da Silvia Toffanin. Mediaset ha anticipato anche questa settimana gli ospiti che Silvia avrà nei due appuntamenti con la sua trasmissione. Vediamo dunque, grazie alle anticipazioni ufficiali, chi sarà con la Toffanin nelle puntate di sabato 5 e domenica 6 marzo:

Leggi anche: Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata di giovedì 3 marzo 2022

Sabato, per la sua prima intervista a Verissimo sarà ospite il giornalista e scrittore Massimo Gramellini. In studio Giulia Bevilacqua e Dharma Mangia Woods, dal 9 marzo su Canale 5 con la fiction “Più forti del destino”.

Verissimo: gli ospiti di sabato e domenica

Inoltre, Silvia Toffanin accoglierà Andrea Delogu, Scialpi e Anna Safroncik, che parlerà della sua storia e di suo papà che in questi giorni è riuscito a lasciare l’Ucraina per arrivare in maniera rocambolesca in Italia. Infine, spazio alle storie di “C’è posta per te” con quella di due fratelli, Bruno e Ludovico.

Domenica a Verissimo: Laura Chiatti, tra le protagoniste della fiction “Più forti del destino”. Inoltre vedremo ospiti Gerry Scotti, all’esordio proprio il 6 marzo della nuova edizione de “Lo show dei record”, Enrico Brignano e dal “Grande Fratello Vip” Nathaly Caldonazzo. E ancora, ospite del talk show Barbara D’Urso, per la prima volta alla guida su Italia 1 (dal 15 marzo) de “La Pupa e il Secchione Show”.