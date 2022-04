Amici 2022 serale: anticipazioni ed eliminati quinta puntata, sfide, ospiti del 16 aprile

Serale Amici 21: eliminati e ballottaggio quinta puntata del 16 aprile, spoiler

Stasera (sabato 16 aprile), in prime time, andrà in onda su Canale 5 la quinta puntata del serale di Amici. Il programma, come sempre condotto da Maria De Filippi, ci riserverà numerosi colpi di scena. Il primo tra tutti è legato alle eliminazioni: a differenza delle precedenti puntate, in questa vedremo soltanto un’eliminazione.

Leggi anche: Amici 2022 serale: anticipazioni ed eliminati quarta puntata, sfide, ospiti del 9 aprile

Si parte dunque con l’estrazione della squadra che inizierà la prima manche e toccherà a quella capitanata dalle maestre Veronica Peparini ed Anna Pettinelli, le quali decideranno di scontrarsi con quella di Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano. A perdere sarà la prima, per questo andrà al ballottaggio il ballerino Dario.

Amici, serale 16 aprile: gli ospiti

Nella seconda manche vedremo sfidarsi la squadra di Rudy Zerbi – Alessandra Celentano con quella di Lorella Cuccarini – Raimondo Todaro. Proprio quest’ultima perderà e la ballerina Serena si troverà al ballottaggio.

La terza e ultima manche vedrà protagoniste le stesse squadre della seconda, ma con un risultato diverso. Perderà infatti la squadra capitanata dalla Celentano e da Zerbi e perciò la ballerina Carola sarà a rischio eliminazione. Vedremo quindi un ballottaggio tutto sulla danza. A salvarsi sin da subito sarà Serena e quindi l’eliminato della puntata sarà uno tra Dario e Carola. Scopriremo chi lascerà il talent nel corso della puntata.

Ospiti la band Follya (erano i Dear Jack) e l’attore Nino Frassica. Appuntamento dunque a sabato 16 aprile su Canale 5 con Amici.