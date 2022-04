Amici 2022 serale: anticipazioni ed eliminati settima puntata, sfide, ospiti del 30 aprile

Serale Amici 21: eliminati e ballottaggio settima puntata del 30 aprile, spoiler

Stasera, sabato 30 aprile in prima serata, andrà in onda la settima puntata del talent Amici. Il programma, condotto da Maria De Filippi, è quasi giunto al termine, infatti le puntate in totale sono nove. Ma andiamo a scoprire cosa succederà nel corso di questo settimo appuntamento.

Si inizierà come sempre dall’estrazione della squadra che inizierà la prima manche e stavolta toccherà a quella capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, i quali sfideranno la squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. A perdere sarà proprio quest’ultima e infatti al ballottaggio finale andrà il ballerino Nunzio.

Amici, serale 30 aprile: gli ospiti

Nella seconda manche vedremo protagonisti la squadra di Celentano – Zerbi contro quella di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, le quali perderanno e così a rischio eliminazione andrà il cantante Albe.

La terza e ultima manche sarà con gli stessi protagonisti della prima, ma stavolta perderà la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e infatti al ballottaggio andrà il cantante Luigi. Quest’ultimo sarà subito salvato dalla giuria e per questo motivo l’eliminato di puntata sarà uno tra il ballerino Nunzio e il cantante Albe.

Sapremo, come di consueto, il nome dell’eliminato nel corso della puntata di sabato. Ospiti poi il cantante Ghali e l’attore Nino Frassica. Questo e molto altro andrà in onda sabato sera sulla rete ammiraglia Mediaset.