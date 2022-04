Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 25 aprile 2022

Dopo che Hope (Annika Noelle) le ha assicurato che non potrebbe mai odiare il bambino (per quanto rappresenterà per lei un promemoria vivente del tradimento), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) riceve da Finn (Tanner Novlan) un’invettiva contro Liam (Scott Clifton). Per il medico, la causa di tutto è l’egocentrismo del giovane Spencer.

Hope si confida con Katie (Heather Tom) e Paris (Diamond White).

Thomas (Matthew Atkinson) cerca di contattare Vinny (Joe LoCicero) per ottenere risposte su un suo possibile coinvolgimento nel risultato del test di paternità.

Flo (Katrina Bowden) è dispiaciuta della distanza che c’è tra lei e le Logan.