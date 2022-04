Anticipazioni americane Beautiful: news su Quinn Fuller e Carter Walton

L’anno scorso, per quanto riguarda le puntate americane di Beautiful, la scintilla scattata tra Carter Walton e Quinn Forrester era stata accolta dal pubblico come una necessaria ventata di aria fresca: si trattava di una coppia inedita, del tutto inaspettata e “peccaminosa” al punto giusto da poter catalizzare l’attenzione. Tuttavia, ad un certo punto, quel potenziale è sembrato sfuggire di mano agli autori che, come spesso accade, decidono di abbandonare una relazione una volta sfruttato l’effetto “choc” iniziale.

Infatti, come vi avevamo riportato all’epoca, la Fuller aveva scelto alla fine di tornare dal marito Eric. Ricordate la loro storyline sul matrimonio aperto (peraltro ancora inedita nelle puntate italiane)? Non si trattò di una storia provocatoria per trattare una tematica scottante in modo sexy e divertente: si trasformò piuttosto in una triste vicenda di impotenza, con un’atmosfera depressiva e a tratti comica quando il problema “intimo” di Eric venne curato dal semplice “tocco” di Donna Logan.

Beautiful, news USA: Eric e Quinn quasi “scomparsi” dalla soap

Quinn, che aveva rinunciato alla vita che le aveva offerto l’innamoratissimo Carter per amore di Eric, pretese che il marito mettesse all’angolo una volta per tutte l’ex moglie e soprattutto le sue sorelle Brooke e Katie che, fomentando i sentimenti mai sopiti della parente per lo stilista, speravano di sbarazzarsi di Quinn una volta per tutte.

Eric, invece, dimostrò alla compagna di saperla mettere al primo posto davanti alle Logan, acconsentendo a licenziare Donna e ad allontanarla dalla sua vita e da quella della moglie. Da allora, salvo prossime rivelazioni, la coppia vive felice e per gran parte del tempo è “off screen”, visto che dallo scorso autunno il numero di episodi in cui Eric e Quinn sono apparsi in video si contano con le dita di una mano, massimo due.

Beautiful: l’attrazione tra Paris e Carter

Per quanto riguarda Carter, invece, poche puntate dopo la delusione ricevuta da Quinn, l’uomo sembrava essersi preso una delle sue rapide sbandate per Katie Logan. La questione, tuttavia, è stata archiviata ancor prima di iniziare, in modo da aggiungere l’avvocato alla lista di uomini affascinati da Paris Buckingham.

La sorella di Zoe, dopo essersi presa una mezza cotta per il dottor Finn, aveva gentilmente declinato le attenzioni di Thomas Forrester, avendo capito di volere suo cugino Zende Dominguez (col quale faceva coppia da mesi). Peccato che, proprio quando il giovane progettava di fidanzarsi, la ragazza abbia messo in chiaro di sentirsi troppo giovane per impegni seri, desiderosa di buttarsi in questa irripetibile fase della vita fatta di flirt senza pretese e legami. Così, se da una parte ha spinto Zende a frequentare contemporaneamente anche una modella della Forrester Creations, dall’altra Paris si è lasciata andare ad un’attrazione per Carter.

Beautiful trame: Grace ha ricattato Carter

In barba alla volontà di non avere relazioni serie, Paris ha finito presto per dichiarare amore a Carter; lui, pur non volendo ferire Zende, ha ceduto alla chimica con la Buckingham. Ad ostacolare l’ipotetica coppia, tuttavia, è intervenuta la madre di Paris, Grace Buckingham, convinta che Paris si stesse rovinando la vita rinunciando ad un partito come Zende e, soprattutto, lasciandosi abbindolare dall’uomo che tanto ha fatto soffrire Zoe.

Grace, pur di tenere lontano la figlia da Carter, è arrivata a ricattare l’avvocato, minacciando di rivelare ai Forrester di come stesse nuovamente frequentando di nascosto la donna di uno di loro. Carter, alla fine, sembra essersi convinto anche lui: non può ferire Zende e Paris dovrà accettare la proposta di matrimonio qualora il ragazzo gliela dovesse fare.

Beautiful, anticipazioni USA: tra Quinn e Carter la storia riprende?

Come proseguirà ora la vicenda? Di fronte alla tragedia capitata a Steffy, Paris starà accanto a Zende e ai suoi familiari, ma i suoi sentimenti per Carter saranno svaniti nel nulla? E per quanto riguarda l’avvocato? Ebbene, la questione tra lui e Quinn potrebbe non essere ancora conclusa. Gli autori, a quanto sembra, potrebbero aver deciso di ripescare quella vicenda, forse abbandonata troppo in fretta. Questo, almeno, è quello che lasciano intendere nuovi spoiler che anticipano che Carter e Quinn condivideranno un inaspettato momento. La scintilla tra loro è ancora viva?

Le anticipazioni confermano le speculazioni che da settimane si stavano creando su alcuni post degli attori coinvolti, che segnalavano di essere tornati a girare insieme sul set. Tra l’altro all’epoca John McCook (Eric), inizialmente entusiasta della trama, aveva ammesso come poi la vicenda dell’impotenza non fosse stata scritta come inizialmente era stata presentata. Che si voglia ora correggere il tiro riaprendo il triangolo? Intanto, potrete farvi presto anche voi la vostra idea su Carter e Quinn, visto che la vicenda, per quanto riguarda le puntate italiane, non è più così lontana.