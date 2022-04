Beautiful, anticipazioni dal 24 al 30 aprile 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 24 a sabato 30 aprile 2022

Ridge consiglia a suo figlio di non ascoltare le parole dell’amico Vinny. Mentre Hope e Finn fanno amaramente i conti con i tradimenti dei loro partner e con il risultato del test di paternità, secondo il quale Liam è il padre del bambino di Steffy, Thomas ha un dubbio atroce: Vinny lavora nel laboratorio di analisi dove è stato fatto il test e alcune frasi sibilline dell’amico fanno crescere in lui il dubbio che proprio Vinny abbia scambiato i risultati del test di Steffy per far risultare Liam il padre del bambino.

Thomas, preoccupato che il suo amico Vinny possa aver manomesso i risultati del test di paternità di Steffy per far risultare Liam il padre del bambino, decide di chiederglielo direttamente. Hope sta facendo i conti con la nuova situazione che si è creata e cerca di trovare la forza per andare avanti.

Beautiful, trame italiane prossima settimana: il dubbio atroce di Thomas

Flo esprime a Liam tutto il suo rammarico per gli errori commessi in passato. Thomas incalza Vinny e alla fine gli chiede direttamente se abbia falsificato il test di paternità di Steffy.

Wyatt chiede a Katie di perdonare davvero Flo per il suo coinvolgimento nel rapimento di Beth e di accoglierla nuovamente in famiglia. Anche Flo parla con Shauna di come si senta esclusa dalle Logan.

Liam continua a cercare di farsi perdonare da Hope. Steffy porta avanti la sua gravidanza, pur amareggiata perché il padre del bambino è Liam e non Finn, il quale comunque continua a starle accanto.

Thomas inizia ad avere dei dubbi sulla veridicità del risultato del test di paternità, che potrebbe essere stato falsificato da Vinny. Flo confessa a Shauna di voler frequentare le sorelle Logan. Katie parla con Brooke e con Donna per cercare di convincerle a perdonare Flo, figlia del loro fratello Storm, a suo tempo coinvolta nel rapimento di Beth.

Wyatt ha combinato un incontro tra le sorelle Logan e Flo, sperando che finalmente la sua fidanzata venga perdonata dalle zie e accolta nuovamente in famiglia. Tra le tre, la più restia è ovviamente Brooke, che – dopo aver ricordato a Flo tutto quello che ha fatto passare a Hope e a tutte loro – dice però di voler fare un tentativo per amore del fratello Storm.