Anticipazioni puntate americane Beautiful: Tanner Novlan (Finn) lascia la soap!

Arriva la conferma ufficiale sul destino di John Finnegan: l’attuale marito di Steffy Forrester, nelle più recenti puntate americane di Beautiful, è veramente morto. L’assenza di conferme o comunicati ufficiali aveva fatto sperare i suoi fan in un inaspettato colpo di scena, che cambiasse le tristi sorti del medico. Ma così non sarà: il ragazzo, morto per un colpo di pistola sparato dalla sua stessa madre biologica, Sheila Carter, è stato protagonista di un inaspettato sviluppo che ha sconvolto il pubblico americano della soap, ma non ci sarà un lieto fine.

Ad illudere i fan erano state anche le modalità brutali dell’uccisione, che hanno visto Finn morire in un vicolo, tra le braccia della moglie (a cui ha potuto elargire solo un brevissimo addio). Il corpo del giovane è stato poi prelevato dai soccorsi e coperto rapidamente da un telo.

Beautiful, news americane: le dichiarazioni di Tanner Novlan

Questa modalità piuttosto cruda e frettolosa aveva dato l’impressione che potesse esserci di più, specie quando Li Finnegan (madre di Finn), accorsa in ospedale, aveva pronunciato le parole: “Mi sto occupando di mio figlio“. Data questa frase, in molti avevano voluto intendere che la dottoressa stesse operando una qualche sorta di miracolo che salvasse la vita del nostro protagonista in extremis, magari in vista di una futura rivelazione.

A togliere ogni dubbio è però intervenuto il produttore e capo sceneggiatore di Beautiful, Brad Bell, confermando la dipartita del personaggio e congedando ufficialmente il suo interprete, Tanner Novlan. Proprio l’attore ha poi fatto i ringraziamenti di rito:

Brad Bell mi ha chiamato per darmi la notizia personalmente, spiegandomi la direzione del personaggio. Sono rimasto sorpreso, ma è la natura di una soap opera: tutto può accadere in qualsiasi istante ed è ciò che fa restare a guardare i telespettatori. Tutti sono rimasti sorpresi e sono stati di supporto, in particolare Jacqui (MacInnes Wood, alias Steffy), è rimasta sorpresa visti i numerosi fan Sinn (il nomignolo assegnato sui social alla coppia). Loro sono una grande famiglia, non entri in una soap come Beautiful senza creare forti legami, resteremo tutti amici.

Tanner, che con la moglie Kayla Ewell (ex Caitlin Ramirez in Beautiful) è in attesa del secondo figlio, resta impegnato sul set della serie tv Roswell, New Mexico.