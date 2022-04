Trame americane Beautiful: anticipazioni su Hope, Liam e Steffy

Nelle puntate americane di Beautiful, Steffy Forrester sarà affetta da un’amnesia che riporterà la sua mente al passato, a quando era ancora sposata con Liam Spencer. Ancora non è chiaro quanto ricorderà effettivamente, o quanto dureranno questi problemi di memoria, ma sicuramente non avrà idea di chi le ha sparato e ucciso il marito, John Finnegan.

Ciò accadrà con gran sollievo di Sheila Carter, autrice del crimine, la quale tuttavia, per non correre rischi, prenderà la decisione di finire il lavoro e far fuori la scomoda testimone. Gli spoiler, in realtà, anticipano che il piano di Sheila prenderà un’inaspettata e sorprendente piega. Tra l’altro, Steffy vivrà un più unico che raro momento di empatia nei confronti della Carter…

Beautiful, news americane: il disappunto di Brooke

Intanto però, tornando al problema di salute di Steffy, la sua amnesia creerà non poca preoccupazione nel “lato Logan” della famiglia. Già quando Steffy ha ripreso conoscenza e Liam l’ha voluta vedere (prima che l’ex moglie lo sconvolgesse chiamandolo “marito”), Brooke Forrester ha espresso un certo disappunto con Hope per aver lasciato andare il consorte da solo.

Per la Logan, insomma, la figliastra – anche appena risvegliatasi da un coma dovuto ad un colpo d’arma da fuoco – rappresenterebbe una minaccia per il matrimonio di Hope, che si sarebbe dovuta presentare al capezzale accanto a Liam, come una coppia, in modo da mandare un messaggio di unità ben preciso.

Beautiful, spoiler USA: Liam dice a Steffy la verità su Finn?

Hope, tuttavia, ha respinto i turbamenti e i sospetti della madre, ritenendo sia normale che Liam abbia desiderato parlare con Steffy da solo, in quanto madre di sua figlia e persona per lui importante. Tuttavia, quando ci si accorgerà del problema di memoria di Steffy, la situazione si farà più complicata. E in qualche modo gli autori hanno voluto rimarcare quanto affidabili siano le sensazioni di Brooke che, insomma, avrebbe anticipato il nuovo dramma.

Come “predetto” da Brooke, Hope potrebbe avere un nuovo problema tra le mani, anche se gli spoiler suggeriscono una rapida risoluzione dell’amnesia di Steffy o, quanto meno, anticipano che Liam sarà proprio colui che rivelerà a Steffy la verità (in modo che la ragazza possa finalmente piangere la morte del marito).

Non è ancora chiaro se Steffy recupererà già i ricordi, ma le anticipazioni delle successive puntate americane descrivono Hope come “turbata dalla connessione tra Liam e Steffy”. I suoi timori avranno vita breve? Il coinvolgimento di suo marito nella vicenda di Steffy sicuramente no, perché, sempre stando agli spoiler, Liam e suo padre Bill giureranno a loro stessi di trovare il colpevole della sparatoria!