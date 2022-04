Trame Beautiful: sconvolgenti anticipazioni su Sheila e Finn

Nelle più recenti puntate americane di Beautiful, la tragedia sembra abbattersi nelle vite di Finn e Steffy Finnegan, con quest’ultima che rischia di diventare di già vedova… per mano di Sheila Carter!

I tre sono prepotentemente rientrati nella storyline che, inizialmente, li aveva visti invischiati in una complessa situazione: il medico aveva scoperto di essere figlio biologico della donna che, molti anni fa, sparò a Taylor Hayes, privando Steffy della madre (creduta morta) per buona parte della crescita. Steffy si è sempre opposta a concedere a Sheila qualsiasi beneficio del dubbio, data la lunga lista di crimini di cui la donna si è resa colpevole, senza mai riuscire a cambiare veramente. Negli ultimi mesi la vicenda si era spostata in casa Logan, con Brooke ritrovatasi a perdere la sobrietà e a baciare Deacon Sharpe, come conseguenza delle azioni della Carter (desiderosa di punirla per aver osato opporsi alla sua presenza nella vita di Steffy e Finn).

Beautiful, spoiler USA: Steffy mette Sheila con le spalle al muro

La figlia di Ridge e Taylor, avendo scoperto quanto compiuto da Sheila, ha trovato conferma delle proprie convinzioni e ha duramente affrontato la suocera indigesta, ribadendo come non ci sarà mai posto per lei nella sua famiglia (dai cui membri deve stare lontana, a partire da Brooke).

Sebbene Steffy non abbia fatto certo mistero di rivolere i propri genitori insieme e di ritenere la matrigna fonte di ripetute sofferenze per il padre, trova imperdonabile l’aver giocato con la sua dipendenza. Non c’è modo che Sheila possa rimediare a quanto fatto alla propria famiglia negli anni e non avrà mai un rapporto con Finn, né soprattutto con Hayes.

Beautiful, news americane: Finn morirà?

Messa con le spalle al muro, Sheila ha perso lucidità di fronte al veto di Steffy che, dal suo punto di vista, non ha l’autorità di poterla privare di un rapporto con figlio e nipote. Lo scontro è presto sfuggito di mano quando Sheila ha estratto una pistola, puntandola contro la ragazza: peccato che il proiettile abbia finito per colpire Finn che, localizzata la moglie, le ha fatto da scudo. Con orrore di entrambe le donne, il medico sembra essere rimasto ferito a morte, esalando l’ultimo respiro. Ma sarà davvero così?

Le anticipazioni per i prossimi episodi, infatti, anticipano che due persone saranno avvicinate da un’esperienza “quasi” mortale. Quel “quasi” lascia pensare che Finn riuscirà a sopravvivere? Oppure è proprio la precoce morte del dottore, per mano della sua stessa madre, il colpo di scena che cambierà Beautiful? C’è da dire che, pensando a questa ipotesi, in molti ritengono che ciò servirebbe a riavviare qualcosa di già visto: il triangolo tra Steffy, Liam ed Hope (altro che cambiamento!). Accadrà proprio questo?