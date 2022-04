Beautiful: news su Sophia Paras Mckinlay, la nuova Kelly Spencer

Nuovo piccolo passo nella crescita, nuova piccola attrice per il ruolo di Kelly Spencer. Nelle puntate americane di Beautiful, infatti, Sophia Paras Mckinlay ha debuttato nei panni della figlia di Liam Spencer e Steffy Forrester, in un recast che ha visto la sostituzione delle gemelle Colette ed Avalon Gray.

Nuova al daytime, la piccola interprete ha già recitato in altre produzioni, come nella sitcom L’uomo di casa. L’esordio nella soap è avvenuto quando Steffy, da poco riemersa dal coma in cui ha versato per ore dopo essere stata vittima di uno sparo da parte di Sheila Carter, ha chiesto di vedere la figlia.

Anticipazioni americane Beautiful: Steffy si è sorpresa quando ha visto Kelly

Steffy, come abbiamo già avuto di riportarvi, soffre ora di una particolare amnesia, che sa più di una sorta di illusione in cui la sua mente si è rifugiata, perché troppo debole per metabolizzare ed accettare la morte del marito Finn (avvenuta davanti ai suoi occhi). Steffy, dunque, crede di essere sposata a Liam e si è sorpresa quando a palesarsi è stata una bimba un po’ più grande rispetto a quanto ricordasse. Nei prossimi episodi, Steffy potrà incontrare anche il secondogenito, Hayes, del quale, in questa sua contingente perdita di memoria, non preserva alcun ricordo o idea della sua esistenza.

Nessuna nuova, invece, per quanto riguarda Beth Spencer, vista l’ultima volta nella puntata natalizia che, negli USA, è stata trasmessa lo scorso dicembre. All’epoca vi avevamo riportato la bizzarra dilatazione della differenza d’età tra le due sorelle. All’epoca la figlia di Hope e Liam è apparsa stranamente come poco più grande di una neonata, mentre Kelly prosegue a crescere a vista d’occhio, sebbene sia nata solo sei mesi prima. La stranezza verrà corretta, prima o poi, con un prossimo recast?

Beautiful, news americane: Henry Joseph Samiri (Douglas) ha lasciato la soap?

Intanto persiste il dubbio nei telespettatori più sospettosi, che ritengono il motivo di tutto questo la volontà degli sceneggiatori di far dimenticare come il personaggio di Liam, a cui da oltre un decennio hanno assegnato il ruolo di eroe romantico di Beautiful, sia stato in grado di mettere incinte due donne diverse nel giro di poco tempo…

Per una nuova piccola interprete che arriva, sembra che un altro possa andarsene. Parliamo di Henry Joseph Samiri, che da qualche anno interpreta il ruolo di Douglas Forrester e che si è guadagnato anche un posto nella sigla d’apertura, una vera e propria rarità per i piccoli attori delle soap opera made in USA. Tuttavia il suo ruolo, invece che aumentare col tempo, è stato via via fortemente ridimensionato e le sue apparizioni si sono fatte sempre più sporadiche.

Beautiful, spoiler USA: anche WILL (Finnegan George) manca da tanto tempo

Il bambino è apparso in scena per l’ultima volta nella prima parte del 2022 quando, testimone del bacio tra nonna Brooke e Deacon Sharpe (che ha scambiato per Babbo Natale), aveva finito per dire la verità a Thomas e a Steffy, nonostante la Logan senior pensasse di averlo persuaso al silenzio.

Da allora Douglas è stato sempre menzionato ma mai coinvolto in video. E, presumibilmente, non tornerà molto presto, almeno a giudicare dai profili social ufficiali del giovanissimo attore, che si è trasferito da Los Angeles in Canada per girare un nuovo progetto che lo terrà impegnato per il prossimo futuro. Niente più Douglas o si ricorrerà ad un recast?

Chiudiamo questo resoconto sui bambini attuali di Beautiful parlando di Will Spencer: a interpretarlo attualmente è Finnegan George, che tuttavia manca dalla soap da molto tempo. Il figlio di Bill Spencer e Katie Logan attualmente è stato spedito in un collegio privato, così da non assistere alla nuova distanza tra i genitori che continua ad esserci nelle attuali puntate americane di Beautiful.