Trame Brave and beautiful: anticipazioni su Bülent e Banu

I sentimenti nascenti per l’avvocatessa Banu Vardar (Gözde Türkpençe) spingeranno il doppiogiochista Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak) a fare un passo indietro circa la sua alleanza con Tahsin Korludağ (Tamer Levent)? La risposta, ovviamente negativa, arriverà nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, quando l’uomo si impegnerà per mandare a monte l’acquisto di un territorio da parte di Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ), Korhan Korludağ (Erkan Avcı) e la madre Mihriban Aydınbaş (Devrim Yakut)…

Brave and Beautiful, spoiler: Bülent fa l’amore con Banu ma…

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che, ad un certo punto, Banu metterà in dubbio la sua frequentazione con Bülent; ciò avverrà, nello specifico, quando Korhan accuserà l’uomo di aver intrattenuto una relazione con la moglie Cahide (Sezin Akbaşoğulları) e insinuerà poi che sia proprio lui il padre del bambino che la donna ha in grembo. Tuttavia, grazie ad un test del DNA, verrà dimostrato che il figlio è dello stesso Korhan, motivo per cui Bülent cercherà di riguadagnare terreno con Banu..

Col trascorrere degli episodi, Bülent rischierà però di commettere un altro passo falso: quando Cesur verrà arrestato per l’omicidio di Salih Turhan (Okday Korunan), il figlio di Mihriban incontrerà proprio Banu per estorcerle delle informazioni e tale atteggiamento insospettirà la donna, che comunque cadrà tra le braccia di Bülent appena quest’ultimo le confesserà di essere innamorato di lei. I due faranno così l’amore e, dopo l’attimo di passione, verranno colti in flagrante da Mihriban, che però si mostrerà contenta per la nuova fiamma dell’erede…

Brave and Beautiful, trame: il doppio gioco di Bülent

Dì lì a poco, il doppio gioco sarà presto servito: inviperito per come Korhan e Cesur gli avranno sottratto la gestione della sua azienda, ossia con un filmato nel quale dirà a chiare lettere di aver nascosto per anni che era stata la moglie Adalet Soyözlü (Nihan Büyükağaç) ad uccidere Hasan Karahasanoğlu (Ali Pinar), Tahsin chiederà proprio a Bülent di essere la sua “talpa” per colpire i due uomini nel momento più opportuno.

Neanche a dirlo, Bülent accetterà subito tale patto poiché, in cambio, il Korludağ Senior gli prometterà che diventerà il suo socio. Il giovane non esiterà dunque a mandare all’aria l’acquisito di un territorio, pieno zeppo di uliveti, su cui metteranno gli occhi Cesur, Korhan e Mihriban, tutte e tre soci dell’azienda sottratta a Tahsin.

Brave and Beautiful, news: Bülent riesce nel suo intento!

Contando sul fatto che il territorio in questione verrà venduto tramite un’asta e sarà assegnato a chi, in gran segreto, avrà offerto la cifra più alta, l’uomo comunicherà in anticipo a Tahsin quanto Korhan, la madre e Cesur intendano pagarlo. A Tahsin basterà dunque offrire soltanto 500 lire in più per aggiudicarsi lo stesso. Tale situazione farà andare su tutte le furie Korhan, che si domanderà come il padre abbia fatto a conoscere la cifra messa a disposizione dalla sua azienda.

Almeno per ora, visto che si fiderà ciecamente sia di Cesur, sia di Cesur e purtroppo anche di Bülent, Korhan se la prenderà con il suo avvocato e lo licenzierà in tronco. Ma la verità, prima o poi, sarà destinata a venire fuori?