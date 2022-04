Anticipazioni Brave and beautiful: Cahide si alleerà con un suo nemico…

Il padre di Muzzafer, il bimbo che darà alla luce la cattivissima Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan), verrà presto scarcerato e ciò metterà un po’ di tensione nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful. Infatti, Turan Fişekçi (Serhat Parıl) stringerà inaspettatamente un’alleanza con la spietata Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları), vediamo insieme in che modo…

Brave and Beautiful, news: Cahide preoccupata per il rilascio di Turan

Grazie alle anticipazioni scopriamo che Cahide si spaventerà tantissimo quando scoprirà che Turan sta per uscire di prigione. La dark lady temerà infatti che il malvivente voglia vendicarsi di lei per averlo incastrato, con la complicità di Hülya e Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak), per il tentato omicidio di Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e, proprio per questo, farà sì che il marito Korhan (Erkan Avcı) la ospiti nella sua nuova casa.

Fin dai primi istanti, la convivenza tra i due coniugi sarà però abbastanza difficile: deciso a non perdonarla per aver inscenato con Hülya una falsa gravidanza prima di restare davvero incinta, Korhan lascerà credere a Cahide di aver intrecciato una nuova relazione con un’altra donna. Al termine di un litigio, la Korludağ tornerà dunque nella tenuta del suocero Tahsin Korludağ (Tamer Levent), ossia sotto lo stesso tetto della Yıldırım e del piccolo Muzzafer.

Brave and Beautiful, spoiler: Turan esce dal carcere si allea con Cahide!

Occhio però al colpo di scena: una volta che tornerà in libertà, Turan penserà subito di mettersi in contatto con Cahide, che a quel punto organizzerà un piano alternativo per non dover sottostare ai continui ricatti dell’uomo. In pratica, l’astuta borghese farà sapere all’ex detenuto che il bimbo di Hülya è suo figlio e non di Bülent (Serkan Altunorak), come invece gli era stato fatto credere.

Stanca di sottostare ai continui ricatti della sua ormai ex complice, Cahide darà dunque il via ad una sorta di alleanza con Turan per aiutarlo a rapire Muzzafer e, di conseguenza, allontanare per sempre Hülya dalla sua vita, da quella del marito Korhan e del neonato che ha in grembo. In ogni caso, un altro spiacevole imprevisto costringerà la cattivona della fiction a rivedere le sue mosse…

Brave and Beautiful, news: Riza si avvicina a Turan

Eh sì: proprio la sera scelta per il rapimento, la polizia farà irruzione nella tenuta Korludağ per mettere al corrente i residenti della morte di Salih Turhan (Okday Korunan). Cahide e Turan dovranno di conseguenza rinunciare al loro proposito, cosa che porterà Hülya, ancora ignara di tutto, a restare nella villa di Tahsin.

Comunque sia, Turan continuerà a bazzicare nel paesello ed avrà modo di incontrare anche lo psicopatico Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener) il quale, in nome dei vecchi tempi trascorsi insieme in carcere, gli chiederà di restare al suo fianco per combattere la sua “guerra” contro Tahsin. Insomma, lo scenario sarà alquanto esplosivo…