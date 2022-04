Trame Brave and beautiful: anticipazioni su HÜLYA e TAHSIN

Non saranno soltanto i problemi con Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) ad impensierire Tahsin Korludağ (Tamer Levent) nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful. Lo spietato papà di Sühan (Tuba Büyüküstün) dovrà infatti resistere alle interferenze dell’ex prostituta Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan), che si porrà come obiettivo quello di sedurlo nella speranza di diventare la sua nuova compagna…

Brave and Beautiful, news: Hülya preoccupata per il ritorno di Turan

Le anticipazioni segnalano che Hülya inizierà a preoccuparsi per la sua incolumità nel momento in cui scoprirà che Turan Fişekçi (Serhat Parıl), il padre del figlio Muzzafer, è uscito di prigione. Anche se Tahsin avrà offerto la sua ospitalità e protezione sia a lei e sia al figlio, la Yildirim temerà delle rappresaglie da parte del suo ex, soprattutto quando constaterà che Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları) si è alleata con lui per cercare di sottrarle con l’inganno il piccolino.

Tra le due donne si verrà a creare una discussione e Cahide finirà per cadere dalle scale, per fortuna senza compromettere la sua gravidanza, ciò mentre Turan verrà assoldato come nuovo “braccio esecutore” dei crimini dello psicopatico Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener) e non vorrà più prendersi cura del bimbo. Ciò però non frenerà i timori di Hülya, la quale comincerà a puntare Tahsin…

Brave and Beautiful, spoiler: Hülya si intrufola nel letto di Tahsin ma…

Eh sì: oltre a mostrarsi “vistosamente” riconoscente nei riguardi del Korludağ Senior, Hülya approfitterà di ogni circostanza pur di stare da sola con lui, ma verrà puntualmente interrotta dai vari ospiti che si presenteranno nella tenuta. Stanca di aspettare, la donna finirà dunque per introdursi di notte nel letto di Tahsin, il quale inizialmente la scambierà per la moglie Adalet (Nihan Büyükağaç), ancora rinchiusa in carcere, ma poi la caccerà via in malo modo appena si renderà conto di chi è realmente.

Visto come sarà fallito il suo piano, la Yildirim non avrà dunque altra scelta se non confessare (ovviamente mentendo) a Tahsin di essersi innamorata di lui, anche se la sua scelta avventata avrà delle drastiche conseguenze. Di questo però parleremo in seguito, visto che il cattivo della telenovela turca sarà abbastanza duro con Hülya ma per ora non smetterà di offrirle la sua protezione…