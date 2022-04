Trame Brave and beautiful: anticipazioni su SÜHAN e RIZA

I telespettatori italiani di Brave and Beautiful lo stanno capendo pian piano: Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener) è uno psicopatico fuori controllo. Di questo, se ne renderà conto anche la povera Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) nelle prossime puntate italiane della telenovela turca, dato che l’uomo la metterà di fronte ad un vero e proprio ultimatum. Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

Brave and Beautiful, news: Sühan e le “indagini” su Riza

Da diverse settimane, nei nostri post dedicati alle anticipazioni, vi stiamo parlando dell’omicidio dello scagnozzo Salih Turhan (Okday Korunan), ucciso da Tahsin (Tamer Levent) con un colpo di pistola nel tentativo di disarmarlo. Da un lato Riza utilizzerà il filmato dell’assassinio per ricattare il Korludağ senior e farsi passare la proprietà di un suo albergo, da un lato Sühan capirà ben presto che non può fidarsi del fratello di Adalet (Nihan Büyükağaç). Infatti la nostra protagonista, dopo essersi introdotta furtivamente nella stanza di Riza, troverà un video in cui sarà chiaro che Salih era invischiato nella morte di Fügen Karahasanoğlu (Tilbe Saran), la madre del suo amato Cesur Alemdaroğlu (da Kıvanç Tatlıtuğ).

La svolta in questa storyline, decisamente complessa, si verificherà in seguito all’assassinio da parte di Riza del falso colpevole della morte di Salih. Proprio quel giorno, Sühan sceglierà di affrontare il folle uomo per metterlo di fronte alle sue responsabilità, ma andrà incontro ad un grosso ricatto!

Brave and Beautiful, spoiler: Riza dà un ultimatum a Sühan

Eh sì: vi anticipiamo che Riza mostrerà a Sühan il filmato della morte di Salih, svelando alla donna che è stato proprio il padre Tahsin a porre fine alla sua vita. Scioccata, la giovane non saprà dunque che cosa dire allo stesso Riza, il quale le farà capire che è arrivato il momento di scegliere se preservare la libertà dell’uomo che le ha dato la vita oppure se svelare tutto quanto al rabbioso Cesur, che certamente non perderebbe tempo ad accusare Tahsin del crimine.

Per Sühan scegliere sarà quindi un vero e proprio dilemma, dato che i medici le avranno comunicato che Tahsin ha una malattia incurabile che lo condurrà alla morte in pochi mesi. La nostra protagonista, proprio come Riza sottolineerà, non se la sentirà dunque di condannare il padre a trascorrere i suoi ultimi giorni in carcere; non a caso, cercherà un confronto chiarificatore proprio con Tahsin…

Brave and Beautiful, trame: Sühan crede alla versione di Tahsin

Inaspettatamente, una volta che verrà messo con le spalle al muro, Tahsin racconterà a Sühan la verità, precisando che ha sparato inavvertitamente a Salih, al culmine del loro litigio, dopo aver scoperto che era stato lui ad uccidere Fügen nel disperato tentativo di fargli ricadere sopra la colpa del reato. Insomma, almeno in questa occasione, il Korludağ non dirà alcuna bugia, cosa che darà modo a Sühan di comprendere che Riza, oltre ad essere pericoloso, ha ottenuto la proprietà dell’albergo cittadino attraverso il ricatto.

E così la ragazza, ancora una volta, dovrà omettere a Cesur parte di quello che starà succedendo attorno al padre, che ignorerà a sua volta che la sua malattia è gravissima (poiché la figlia non gliene avrà fatto menzione). Insomma, la matassa da sbrogliare sarà sempre più “incandescente”…