Trame Brave and Beautiful: spoiler su Cesur e Suhan

Come reagirà la giovane Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) quando lo psicopatico Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener) minaccerà il padre Tahsin Korludağ (Tamer Levent) di morte? Come facilmente prevedibile, la donna si rifugerà tra le braccia dell’ex marito Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e gli farà una confessione shock. Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate di Brave and beautiful.

Brave and Beautiful, news: Riza comunica a Sühan che Tahsin deve morire

Già sapete che la minaccia si verificherà nel corso di una festa organizzata da Mihriban Aydınbaş (Devrim Yakut) per annunciare a tutti la sua candidatura a sindaco del paese. Visto che avrà ottenuto da Tahsin la proprietà dell’albergo in cui si svolgerà l’evento, minacciando in cambio di spedire alla polizia il video dove si vede in che modo ha ucciso lo scagnozzo Salih Turhan (Okday Korunan), Riza non esiterà ad avvicinarsi a Sühan per “spargere un po’ di veleno”.

Con la sua solita faccia tosta e il temperamento di ghiaccio, l’uomo si farà dunque scuro in volto e farà presente alla ragazza che tutti, prima o poi, nella vita sono destinati a morire e Tahsin è il prossimo della sua personale lista. Tali parole feriranno la Korludağ che, con le lacrime agli occhi, chiederà a Cesur di portarla via da lì.

Brave and Beautiful, spoiler: Sühan dà una notizia shock a Cesur!

Ma per quale motivo Sühan avrà stranamente reagito in quel modo? Appena arriverà con Cesur nella casa di Nisantasi, lei gli spiegherà che i medici, in seguito all’ennesima crisi cardiaca e respiratoria di Tahsin, le hanno comunicato che il padre, in breve tempo, morirà a causa di una rara malattia. Con le lacrime agli occhi, Sühan spiegherà dunque a Cesur di essere rimasta profondamente angosciata dalle parole di Riza perché, già da qualche giorno, starà facendo decisamente fatica ad accettare il fatto che, entro pochi mesi, dovrà salutare per sempre il suo amato genitore.

Una vera e propria rivelazione che lascerà sgomento Cesur, ormai da tempo impegnato nell’assicurare Tahsin alla giustizia affinché paghi per l’omicidio del padre Hasan Karahasanoğlu (Ali Pinar). Nonostante ciò, il nostro protagonista starà vicino tutta la notte a Sühan che, per la prima volta, lo ringrazierà per averla trattata come una “donna in pena per il suo papà malato” e non come la “figlia del suo peggior nemico”. Questo però, ovviamente, non risolverà del tutto i problemi tra gli ex coniugi…

Brave and Beautiful, trame: Sühan e Cesur, innamorati ma distanti

Anche se sarà evidente che si amano ancora, Sühan continuerà a far credere a Cesur di aver abortito il bambino che aspettava da lui e renderà praticamente impossibile ogni tipo di riavvicinamento. Tra le altre cose, la giovane dirà al suo ex che, se non avesse scoperto la malattia del padre, avrebbe certamente lasciato Korludağ per rifarsi una vita lontana da lui e senza legami.

Un discorso che Cesur ovviamente non comprenderà, certa del fatto che Sühan si sia sbarazzata dell’unico legame che ancora restava in piedi, ossia il loro figlio. Prima o poi la verità verrà però a galla…