Brooklyn, film stasera in tv su Rai 1: cast e trama

Film “Brooklyn”, il 27 aprile in prima serata su Rai 1

Qualcuno diceva che la casa è dove si trova il cuore, ma sarà davvero così? È questa è la domanda che si pone Brooklyn, l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Colm Tóibín, in onda questa sera su Rai 1. La pellicola, diretta da John Crowley, narra l’emozionante storia di Eilis Lacey, una giovane immigrata irlandese che si fa strada nella Brooklyn degli anni Cinquanta.

Il film è ambientato nel 1952 nella piccola cittadina di Enniscorthy e proprio lì vive Eilis Lacey, una giovane e timida ragazza la cui vita nell’Irlanda economicamente difficile le fa sognare un futuro migliore dall’altra parte del mondo. La sorella maggiore Rose (Fiona Glascott) decide di aiutarla organizzandole un viaggio negli Stati Uniti. Ellis parte e arriva a Brooklyn, dove vivono molti immigrati irlandesi; qui trova alloggio presso la pensione di Madge Kehoe (Julie Walters) e inizia a lavorare in un grande magazzino. Ma la nostalgia della sua famiglia è tanta e più volte Ellis pensa di mollare tutto e tornare a casa.

Brooklyn: la trama del film

A un certo punto Ellis incontra Tony (Emory Cohen),un idraulico italiano che si innamora perdutamente di lei. Grazie al giovane immigrato, la ragazza inizia a sentirsi più a suo agio a New York ma, proprio mentre sembra sul punto di iniziare un nuovo e felice capitolo della sua vita, la morte inaspettata della sorella Rose la riporta in Irlanda, accettando prima di sposare in segreto il suo fidanzato. Tornata nella sua terra natale, una serie di eventi sembrano cospirare affinché Ellis non faccia più ritorno in America, costringendo la giovane a prendere una decisione che potrebbe cambiare per sempre il suo futuro.

Brooklyn è un toccante melodramma, sceneggiato da Nick Hornby, che porta in scena con un linguaggio semplice (ma al contempo diretto e sentito) il passaggio da ragazzina a donna della sua protagonista. Quest’ultima è interpretata abilmente dalla straordinaria attrice Saoirse Ronan, la quale – proprio con il ruolo di Ellis Lacey – ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe e una nomination al Premio Oscar 2016!